UAEMéx fortalece la atención emocional con capacitación continua a su personal psicológico

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer la calidad y calidez de los servicios de atención emocional dirigidos a la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realiza de manera permanente reuniones de interacción, capacitación y actualización profesional para el personal de psicología adscrito a la Dirección de Salud Universitaria.

Estos encuentros tienen como objetivo unificar criterios de intervención, compartir buenas prácticas clínicas y reforzar los protocolos de atención en casos de ansiedad, depresión, manejo de crisis y prevención de conductas de riesgo. Asimismo, se abordan temas fundamentales como la ética profesional, la confidencialidad y el acompañamiento integral del estudiantado.

René Reyes Hernández, psicólogo del Campus “El Cerrillo”, explicó que durante estas sesiones el personal especializado participa en mesas de análisis, revisión de casos y talleres prácticos orientados a la mejora continua de los servicios. “Existen momentos en los que exponemos casos; también identificamos áreas de oportunidad para capacitarnos y procuramos realizar formaciones tanto internas como externas”, señaló.

Actualmente, 25 psicólogas y psicólogos de distintos espacios universitarios —provenientes de las zonas oriente y poniente de la UAEMéx— participan en estas reuniones, que se llevan a cabo semanalmente los viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. En ellas, analizan los casos que atienden y definen estrategias de intervención y tratamiento desde perspectivas de interculturalidad y género, con un enfoque científico y de atención oportuna.

Además de fortalecer la práctica profesional, estos espacios también funcionan como una medida de higiene emocional para quienes brindan el servicio, ya que la escucha constante de problemáticas puede derivar en desgaste por empatía. “Estos espacios nos permiten, en un ejercicio catártico, identificar nuestras habilidades, fortalezas y temores para desempeñar un trabajo más profesional”, añadió.