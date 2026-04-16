Citlalli hace a un lado a Luisa María Alcalde y reemplaza a Andy en Morena

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Como lo anunciaron desde la semana anterior las redes sociales, ayer Citlalli Hernández regresó a la cúpula de Morena e hizo a un lado a la muy hablantina y por demás fallida líder partidaria Luisa María Alcalde y de paso desplazó a Andrés Andy López Beltrán del área electoral.

Con esta reestructuración partidaria, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a cobrarles la factura a quienes evidentemente fallaron en la aprobación del “plan A” y “B” de la reforma electoral al dejar sueltos a los partidos Verde y PT desde Morena.

Y mete su cuña en el partido en el poder para tomar el control del reparto de candidaturas a 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales (esencialmente decidir quiénes irán como pluris en Morena, porque ahí estarán los liderazgos de su gobierno en la segunda parte y final de su sexenio dentro de San Lázaro, que es donde se resuelven los presupuestos y donde está la Auditoría Superior de la Federación), unas 1,800 alcaldías y diputaciones en 31 congresos locales.

Con Citlalli al control de todo eso en Morena, Sheinbaum le arrebata a Andrés Manuel López Obrador y los duros e inexperto y muy acelerados dentro de la 4T ante las elecciones de 2027, la conformación de la enorme red de Poder de Morena de 2027 a 2030 que es dónde se construirá a quien la relevará en la Presidencia.

Al indicar que Citlalli llega a rescatar la alianza de Morena con el PT y Verde, Luisa María Alcalde confiesa de propia voz su incapacidad para evitar la ruptura en el bloque electoral y legislativo oficialista.

Fue muy evidente que Alcalde, Andy y los duros de Morena estaban sumidos en la soberbia cuando el 7 de marzo pasado, en donde se definirían los tiempos y las líneas para elegir candidatos de Morena a todos los cargos de elección en 2027 dejaron fuera del evento a las dirigencias de PT y Verde.

Y al dejarlos fuera de ese reparto, los viejos y muy mañosos dirigentes de Verde y PT cantaron su libertad primero echando abajo en Senado y Diputados los proyectos “A” y “B” de la reforma electoral que contenía la inclusión de la Consulta de Revocación de Mandato que era el punto esencial del “plan B” de Sheinbaum y luego comenzaron a lanzar sus propios candidatos a gobernadores en varios estados.

Una de esas candidaturas que representa un triple golpe de poder y una abierta afrenta política para la presidenta Sheinbaum, es el lanzamiento de la senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador saliente Ricardo Gallardo, porque:

Anula el llamado de la mandataria contra el nepotismo.

Rompe en los hechos el bloque electoral Morena, PT, Verde, y;

Deja su supuesto liderazgo partidario y gubernamental en calidad de fallido espantapájarosen la 4T. Nadie le teme ni hace caso.

Citlalli Hernández, quien fue secretaria general de Morena, ocupa formalmente la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, que en tiempos de proceso electoral, como en el que ya estamos, es el cargo más importante dentro de un partido.

Su primera y gran aduana será la elección de 25 diputados locales que se realizará el 7 de junio de este 2026 en el estado de Coahuila, que está a cargo de Andy López Beltrán en Morena y donde todo apunta que la 4T será barrida del Congreso estatal por las fuerzas del carismático y popular gobernador priista Manolo Jiménez.

Si esto ocurre, será un golpe mediático, electoral y político superior al recibido, luego de las elecciones de Durango en 2024, donde Morena fue duramente derrotado por el PRI.

Citlalli deberá, luego, retomar el control del proceso de elección por encuesta -previsto para el 22 de este mismo junio- de los 17 coordinadores de defensa de la transformación de Morena en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, coordinaciones que se transformarán en las candidaturas a gubernaturas de Morena en enero o febrero de 2027, para cumplir con el Cofipe.

Citlalli tiene el reto de incluir en ese proceso de elección por encuesta de coordinadores de defensa de la transformación de Morena a los aspirantes de Verde y PT.

“Creo que es importante sentarnos, dialogar e insisto, estoy convencida, porque además los conozco, cuando fui secretaria general del partido tuve mucho diálogo con ellos, que todas estas posibles dudas que existan sobre si la coalición no va o si va, pronto se van a dejar claras, porque el PT y el Verde son nuestros aliados y Morena sabe que construir una coalición al servicio del pueblo de México es fundamental”, dijo Citlalli en obvio llamado a PT y Verde a mantener la alianza.

De acuerdo a la agenda de Morena decidida en el Consejo del 7 de marzo, el 22 de junio saldrían por encuesta los 17 coordinadores de defensa de la transformación en los estados con cambio en gubernaturas; el 3 de agosto los defensores en los 300 distritos electorales que luego se transformarán en candidatos a diputados por mayoría y el 21 de septiembre los defensores en los municipios con renovación de alcaldes.

En esa agenda no están incluidos los aspirantes del PT ni del Verde y es lo que ahora tiene que recomponer Citlalli.

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