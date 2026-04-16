Le crecieron los enanos a Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Crisis o no, dentro de Morena hay preocupación con las actitudes y acciones de sus dos grandes aliados políticos, el PT y el Verde.

Ambos partidos que mantuvieron una sumisión durante los años pasados, comenzaron a levantar la cabeza y a plantear situaciones que la dirigencia de Morena, simplemente no quiere atender.

Las dirigencias del Partido del Trabajo y del Verde, están dispuestos a ir solos en la contienda por los gobiernos estatales y enfrentar a los candidatos de Morena.

Sin embargo, sostienen viva la coalición en las tres organizaciones políticas con los candidatos a la Cámara de Diputados, ya que el principal interés del Movimiento de Regeneración Nacional es mantener la mayoría.

Para el Partido Verde y el del Trabajo, es conveniente mantener esa alianza, pues sería la forma de contar con una nutrida bancada en San Lázaro.

Durante muchos años, el Partido Verde Ecologista de México, ha sido la rémora de los partidos con los que se alía.

Así fue con el PAN, después se identificó con el PRI y ahora lo hace con Morena, partido con el que han surgido diferencias, que lo hacen tomar una decisión impensable, en otros tiempos.

El Verde mantiene en suspenso la alianza con Morena en lo tocante a los 17 candidatos a igual número de gobiernos estatales, ya que quiere competir en una decena de ellos con candidatos propios.

Le surgieron agallas a las rémoras y considera que es el momento adecuado para ganar con sus solas siglas algunos gobiernos estatales.

En la actualidad, el Verde mantiene el gobierno de San Luis Potosí, donde pretende nominar a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, condición que Morena no acepta.

Son diez los estados en los que el Verde quiere candidatos propios y si Morena no lo acepta enfrentarlos en las urnas.

El Partido del Trabajo no es tan ambiciosa y está dispuesto a ir solo en Zacatecas, con la senadora Geovanna Bañuelos y, tal vez, apoyar al Verde o incluso a Morena en el resto de los estados, aunque su parte del pastel serían candidaturas en algunas alcaldías importantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que quienes aspiren a una candidatura deben renunciar a los cargos que actualmente ostentan, por lo pronto, la senadora Andrea Chávez solicitó licencia y Citlalli Hernández renunció a la secretaría de la Mujer. Pronto vendrán otras más… Más de diez mil perros fueron sacrificados, mediante la eutanasia, en el municipio de Tecámac, durante los seis años en que gobernó la hoy senadora Mariela Gutiérrez… Comenzó la limpia de elementos policíacos en Colima, la entidad con mayor índice de violencia en el país y que no es tomada en cuenta con las estrategias de seguridad.

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