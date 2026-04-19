¿Quién miente?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Las tres máximas de la 4T. no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, parecen quedar en el olvido.

Esos mandamientos se convirtieron en frases de campaña que los altos mandos del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación han relegado.

Conforme pasan los días y semanas del segundo periodo del lopezobradorismo, las mentiras se van acumulando, las evidencias de saqueo quedan a la vista y la traición al pueblo es un hecho.

Son muchas las mentiras documentadas que han tratado de cubrir, aunque finalmente prevalecen, sin castigo alguno para quien las dice.

Lo peor de todo es que involucran a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien de buena fe creen en los dichos de sus colaboradores, aunque finalmente ella tenga que reconocer que se mintió.

El caso más reciente el derrame de chapopote en las costas del Golfo de México no trajo consecuencias, con todo y que una y otra vez se trata de evadir la responsabilidad de lo ocurrido.

Un cúmulo de evidencias eran mostradas, con fotografías, videos y testimonio de lo que ocurría en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y hasta Tamaulipas, mostrando el daño que venía ocasionando el derrame a las especies del mar y la contaminación existente, sin que el gobierno aceptará la responsabilidad.

La gobernadora de Veracruz fue la primera en salir a desmentir lo ocurrido, señalando que solamente eran unas cuantas gotitas que no causaban daño ni ecológico, ni de ninguna clase.

La especie fue aceptada por la propia Presidenta de la República que lo desestimó de inmediato, aunque después creyó la otra versión de la propia gobernadora de Veracruz de que había sido una derrama en el mar que la conseja popular, bautizó como el buque fantasma, hasta que un mes después las autoridades de Pemex reconocieron que sí era su responsabilidad el derrame.

Lo dijeron muy quitados de la pena, sin vergüenza de ninguna clase y castigando a tres personajes de tercer nivel, los que fueron cesados.

En este caso no importó que los altos mandos guardaran silencio durante tanto tiempo, ocultaron la verdad y el hilo se rompió por lo más delgado. Pero no es el único caso donde la mandataria mexicana ha tenido que salir a dar la cara, unos días antes, la mandataria había calificado de IA la fotografía que circuló sobre una mujer asoleando las piernas en Palacio Nacional, lo que tuvo que reconocer que era verídico. Tampoco importaron los ataques vertidos en contra de quienes lo habían denunciado y los responsables solamente dijeron un lo siento.

En el segundo de los mantras la rapacidad de algunos personajes cercanos a la 4T han quedado evidenciados y no sucede nada.

Las traiciones al pueblo son manifiestas y el prometer gasolina barata, un sistema médico superior a Dinamarca, la construcción de una megafarmacia son engaños al pueblo, al que se traiciona, con promesas falsas.

Hasta ahora, no pasa nada, no hay responsables de nadie y la Presidenta se ve encajonada por sus colaboradores que no le dan margen de nada.

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Un libro que manifiesta la belleza de la alcaldía de Tlalpan en una serie de historias en las que se narran todas sus manifestaciones culturales y destaca a una serie de personajes nativos de esa localidad o que vivieron en ella fue escrito por el diputado local Pedro Haces Lago y presentado la semana pasada ante una nutrida concurrencia.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

Conforme pasan los días y semanas del segundo periodo del lopezobradorismo, las mentiras se van acumulando, las evidencias de saqueo quedan a la vista y la traición al pueblo es un hecho.

PATA

Una de las muchas mentiras que han tratado de cubrir en esta administración es el derrame de chapopote en las costas del Golfo de México.