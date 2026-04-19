Cateo en la Ruta de los Cenotes por desarrollo inmobiliario ilegal

Operativo conjunto de la FGE y la Semar

Un complejo promovía la venta de lotes comerciales sin contar con permisos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Puerto Morelos.- Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Marina (Semar) derivó en el aseguramiento de un predio inmobiliario en la Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos, tras detectarse irregularidades graves en materia ambiental y urbana. La acción fue autorizada por un juez de control y forma parte de las investigaciones contra proyectos que podrían constituir delitos ambientales.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, el complejo promovía la venta de lotes comerciales sin contar con permisos de impacto ambiental, uso de suelo ni licencias de desarrollo urbano. Pese a esta carencia, los responsables ya habían iniciado campañas de promoción, lo que podría configurar fraudes y violaciones a la legislación estatal.

La intervención incluyó la participación del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, cuyos peritajes confirmaron daños visibles: remoción de vegetación nativa y alteraciones al suelo que ponen en riesgo el sistema de acuíferos de la zona. Tras la inspección, el predio quedó bajo resguardo de la FGE.

“El desarrollo inmobiliario difundió la venta de lotes sin documentación correspondiente”, señaló la institución en un comunicado. Las investigaciones continúan abiertas para deslindar responsabilidades y establecer sanciones penales contra quienes resulten responsables.

El caso se suma a los esfuerzos por frenar el crecimiento urbano desordenado y proteger el patrimonio ecológico de la entidad, en una región emblemática que enfrenta fuerte presión inmobiliaria.

Confirman buen estado de delfines en Cancún

Tras la polémica generada en redes sociales sobre el bienestar de los ejemplares en el delfinario de Dolphin Discovery, el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora, encabezó una inspección junto a especialistas de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA). El recorrido se realizó en las instalaciones ubicadas junto a Ventura Park, en Cancún, con el objetivo de constatar las condiciones de salud de los nueve delfines que habitan el sitio.

Durante la revisión se evaluaron aspectos como la calidad del agua, alimentación, atención médica y comportamiento. Los especialistas concluyeron que los ejemplares —siete machos y dos hembras, algunos con más de 30 años de edad— presentan buena condición corporal, reciben dietas personalizadas y cuentan con supervisión veterinaria diaria, además de monitoreo constante de ingenieros especializados en el manejo del agua.

La inspección clínica general no detectó lesiones ni signos de maltrato. También se verificó que la interacción con humanos se realiza bajo protocolos profesionales y forma parte de su rutina controlada.

Óscar Rébora llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información no verificada en redes sociales y aseguró que tanto la dependencia estatal como el gobierno de Quintana Roo mantendrán abiertos los canales de comunicación para transparentar las condiciones en que se encuentran los ejemplares.