Cancún busca alternativas tras cancelaciones de Magnicharters

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– Autoridades aseguran que conectividad no está comprometida

La incertidumbre generada por la situación financiera de Magnicharters ha puesto en alerta al sector turístico de Quintana Roo, pero las autoridades aseguran que la conectividad aérea hacia Cancún no se verá comprometida.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) inició conversaciones con Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús para garantizar que los asientos que dejaría vacantes Magnicharters sean cubiertos. Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ, confió en que el impacto será mínimo gracias a la fortaleza del destino y la disposición de las aerolíneas.

La compañía llevaba años reduciendo operaciones y actualmente solo contaba con un par de aviones en servicio. Aunque su salida es lamentable, el hueco que deja es considerado marginal. Martínez Reynoso recordó que la alianza entre Viva y Volaris podría incluso traducirse en más vuelos hacia el Caribe mexicano.

El problema más grave se concentra en los paquetes vacacionales ya pagados que incluían vuelo y hospedaje. La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) reveló que Magnicharters acumula un adeudo superior a 150 millones de pesos con agencias de viaje. Vicente Madrigal, presidente del Comité de Promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, advirtió que miles de reservaciones hoteleras quedaron en el limbo.

El sector hotelero espera que la aerolínea responda y se logre un acuerdo que priorice a los turistas afectados. Mientras tanto, las gestiones del CPTQ buscan asegurar que la conectividad aérea hacia Cancún se mantenga intacta, reforzando la confianza en la rentabilidad del destino para las principales aerolíneas mexicanas.

En 2026, Magnicharters enfrenta una crisis que ha impactado directamente a Cancún y otros destinos turísticos del país. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió el certificado de operación de la aerolínea debido a problemas financieros y logísticos, lo que obligó a la empresa a detener sus vuelos de manera repentina.

La suspensión dejó a cientos de pasajeros varados en aeropuertos como Cancún, Mérida y Huatulco, generando largas filas, incertidumbre y quejas por la falta de información clara. Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervino para canalizar a los afectados hacia otras aerolíneas nacionales —Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris— con el fin de garantizar que pudieran llegar a sus destinos.

La Profeco también abrió investigaciones para atender las reclamaciones de los usuarios y verificar las responsabilidades de la empresa, mientras que la AFAC advirtió que Magnicharters deberá demostrar solvencia económica para evitar la revocación definitiva de su permiso de operación.

Este episodio revive cuestionamientos sobre la estabilidad de la aerolínea, que ya había enfrentado polémicas en años anteriores, incluyendo denuncias de pilotos por falta de pago. En el caso de Cancún, el impacto es especialmente sensible porque se trata de uno de los principales destinos turísticos del país y cualquier interrupción en la conectividad aérea afecta tanto a visitantes como a la economía local.

Playa del Carmen: Falta de regulación en scooters eléctricos

El reciente accidente que cobró la vida de una mujer el pasado 8 de abril en la carretera federal 307 ha encendido las alarmas sobre la ausencia de reglas claras para el uso de scooters eléctricos en Playa del Carmen.

Fernando Peimbert, propietario de Beats Scooters, señaló que actualmente no existe un reglamento específico que regule la circulación de estos vehículos, lo que genera condiciones de inseguridad. “Todo está mal desde el inicio. No hay reglamento ni sanciones para quienes usamos patines eléctricos”, comentó.

El empresario explicó que estos vehículos, de menor velocidad que los automóviles, terminan circulando en vías rápidas donde los autos superan los 100 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo evidente.

Aunque existen ciclovías en algunas zonas, Peimbert indicó que muchas presentan obstáculos o son utilizadas como estacionamiento, obligando a los usuarios a incorporarse a la vialidad. Además, mencionó que el comportamiento de algunos conductores de scooters también influye en la seguridad, al no respetar señales de tránsito ni cruces peatonales.

El empresario consideró urgente que las autoridades incluyan a los vehículos de micromovilidad en el reglamento de tránsito y definan condiciones claras para su uso. “Es necesario que exista un marco claro para todos los usuarios”, subrayó.

La tragedia ocurrió cuando la víctima intentó cruzar el bulevar Playa del Carmen, a la altura de la avenida Chemuyil, y fue impactada por un automóvil Chevrolet Sonic rojo. El hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes utilizan scooters eléctricos en vías de alta velocidad.

El caso ha abierto un debate sobre la necesidad de regulación y mejores condiciones de infraestructura para garantizar la seguridad de los usuarios de micromovilidad en Playa del Carmen.

“Montadeudas” se sofistican con IA

El repunte de los fraudes conocidos como “montadeudas” en Chetumal ha encendido las alarmas, pues ahora los delincuentes incorporan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para perfeccionar sus métodos y engañar a las víctimas con mayor eficacia.

Tradicionalmente, estas estafas operaban mediante aplicaciones de préstamos rápidos con intereses abusivos. Hoy, sin embargo, utilizan tecnologías avanzadas para manipular audios, suplantar identidades y ejercer presión psicológica. El contador público certificado José Polanco Bueno advirtió que el robo de voz es uno de los riesgos más graves: los estafadores pueden clonar fragmentos de audio de una persona y generar mensajes falsos que parecen auténticos.

“Ya no se trata solo de llamadas intimidatorias o mensajes de texto. Si alguien conversa con estos estafadores, existe el riesgo de que graben su voz y la usen para extorsionar a familiares o contactos cercanos”, explicó Polanco. Esta práctica eleva el nivel de amenaza y hace más difícil detectar el engaño.

El especialista aconsejó evitar cualquier interacción con números desconocidos que ofrezcan préstamos inmediatos, no descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales y limitar los permisos otorgados en dispositivos móviles. También recordó que los “montadeudas” siguen disfrazando sus esquemas bajo financiamientos aparentemente accesibles, pero en realidad esconden intereses desproporcionados y prácticas de cobranza ilegal como amenazas y acoso.

La combinación de bases de datos filtradas con herramientas de automatización e inteligencia artificial permite a los delincuentes personalizar sus ataques y hacerlos más creíbles. Por ello, Polanco instó a la ciudadanía a extremar precauciones, no compartir información personal o financiera en medios digitales no verificados y denunciar cualquier intento de fraude.