Crecimiento acelerado de Cancún pone bajo la lupa zonas fundacionales

Enfrentan presión inmobiliaria

Edificios de hasta cinco niveles, según denuncian, fueron autorizados sin estudios

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El acelerado crecimiento de Cancún ha puesto en tensión a sus zonas fundacionales, donde la identidad histórica convive con proyectos inmobiliarios que superan la capacidad de la infraestructura original. La colonia Donceles 28 se ha convertido en el símbolo de este conflicto urbano.

Diseñada para baja densidad, hoy enfrenta edificios de hasta cinco niveles que, según denuncian vecinos, fueron autorizados sin estudios de impacto en servicios básicos. El resultado: drenajes colapsados, fallas en la red eléctrica y problemas de suministro de agua que derivan en inundaciones.

El arquitecto José Francisco Romero López, integrante del Colegio de Arquitectos, cuestionó la validación de proyectos que ignoran el entorno y criticó incluso la premiación de obras en Bienales que incumplen normas elementales. “Se celebran edificios sin estacionamiento, ocupando lotes completos y banquetas, mientras otros cumplen la norma en desventaja”, señaló.

Para Romero López, el problema no es la modernidad, sino la falta de planeación. Mientras corredores como Bonampak o Colosio son aptos para rascacielos, el centro fundacional requiere un ritmo distinto que respete la escala humana y evite la gentrificación. La propuesta es revitalizar el “Cancún viejo” con nuevas familias y escuelas activas, en lugar de convertirlo en un centro histórico vacío al caer la noche.

La vigilancia ciudadana, subrayó, es clave para frenar la permisividad de las autoridades. En este sentido, el próximo 24 de abril vecinos y autoridades se reunirán con el Implan para revisar la normativa vigente y discutir la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2026, considerada la última oportunidad para equilibrar desarrollo y patrimonio.

Actualmente, la Donceles 28 alberga a unas 3,390 personas en 939 viviendas, con una densidad de 1,620 habitantes por kilómetro cuadrado. La presión inmobiliaria y la sustitución de casas por oficinas, bares y alojamientos de plataformas digitales ya marcan el pulso de un barrio que lucha por conservar su identidad frente al crecimiento desbordado.

Cancún refuerza operativos contra comercio de fauna exótica

El gobierno municipal de Benito Juárez intensificó la vigilancia en tianguis y comercios de Cancún tras detectar la venta clandestina de animales exóticos. Durante un operativo en el tradicional “tianguis de la 100”, autoridades sorprendieron a personas ofreciendo un cocodrilo Moreletii, un dragón barbudo y un camaleón, especies cuya comercialización está prohibida.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, confirmó que se presentaron denuncias ante las instancias ambientales y aseguró que los ejemplares ya fueron resguardados. “No vamos a permitir que nadie lucre con animales, especialmente los exóticos”, enfatizó.

La alcaldesa adelantó que estos operativos serán permanentes y pidió la colaboración ciudadana para denunciar casos similares. “La participación social es clave para frenar estas prácticas”, subrayó.

La acción fue encabezada por la Dirección de Ecología, con apoyo de la Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Municipal para la Protección y Bienestar Animal. Los animales rescatados fueron canalizados a la Profepa, mientras que otros ejemplares domésticos hallados quedaron bajo resguardo municipal.

Con estas medidas, el ayuntamiento busca sentar un precedente contra el comercio ilícito de fauna y reafirmar su compromiso con la conservación de los ecosistemas locales, colocando el bienestar animal como prioridad en la agenda pública de Benito Juárez.