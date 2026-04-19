Se consolida una ruta clara para una justicia más eficaz: Mara Lezama

De la mano de la Fiscal Ernestina Godoy

Quintana Roo fortalece la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de procuración de justicia y la construcción de paz

Ciudad de México.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos en la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, realizada en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La presencia de Mara Lezama en este acto forma parte de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de procuración de justicia, en un contexto donde se busca fortalecer las políticas públicas de seguridad, atención a víctimas y construcción de paz a nivel nacional y local.

“Venimos a acompañar a la Fiscal General, una gran aliada, la amiga en nuestro país, Ernestina, con el objetivo de su presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029”, mencionó la gobernadora quintanarroense.

La representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum la tuvo la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. La Fiscal General Ernestina Godoy informó que el documento ya fue enviado al Senado de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Ley de la FGR.

El plan establece las estrategias institucionales, así como objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de fortalecer la eficiencia y eficacia en la persecución penal. Además, define prioridades de investigación que orientarán el trabajo de la Fiscalía en los próximos años.

Para su elaboración, se consideraron análisis de incidencia delictiva, diagnósticos situacionales, informes sobre la situación de las víctimas del delito, reportes de violaciones a los derechos humanos y estadísticas oficiales sobre la percepción de la violencia en la ciudadanía.

En la presentación estuvieron los integrantes del Gabinete de Seguridad de México, titulares de las fuerzas armadas, Ejército y Marina, gobernadoras y gobernadores, senadoras y senadores, así como diputadas y diputados federales. También representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Mejor infraestructura médica y atención especializada en QR

Cancún.- Después de escuchar la presentación del proyecto “50 Doctors”, un complejo integral de salud impulsado en Cancún con inversión privada que contempla un hospital general, un hospital materno infantil de alta especialidad y un complejo de consultorios médicos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que se suma al trabajo de un gobierno diferente al ampliar la capacidad de atención y acercar los servicios de salud a quienes los necesitan.

“Esta inversión privada, cercana a los 1,750 millones de pesos, es resultado de la confianza en un estado que trabaja con orden, que brinda certeza y que genera condiciones para el desarrollo” explicó la gobernadora luego de señalar que el proyecto contempla beneficios para las personas, como la generación de empleos y nuevo mercado para proveedores locales.

El proyecto fue presentado por Javier de Lope, socio fundador de 50 Doctors Hospital, acompañado de su director general Jorge Marcos, ante las autoridades, así como invitados e inversionistas. Surge como una respuesta estratégica ante la creciente necesidad de fortalecer la infraestructura médica en el municipio de Benito Juárez, derivada del acelerado crecimiento poblacional y de la alta demanda de servicios de salud especializados en la región.

Explicaron que el desarrollo “50 Doctors” contempla una inversión aproximada de 1,750 millones de pesos, destinada a la construcción y equipamiento de un hospital general, un hospital materno infantil de alta especialidad, un complejo de consultorios médicos y el Senior Living Alviva.

Este proyecto permitirá incrementar la capacidad de atención médica en la zona, ofrecer servicios de salud especializados en instalaciones modernas, generar empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, así como fortalecer la infraestructura médica privada en el municipio.

Se estima que este desarrollo beneficiará tanto a la población local como a visitantes nacionales e internacionales, consolidando a Cancún como un destino con servicios médicos de alto nivel. Durante su construcción generará hasta 800 empleos directos, durante su operación 200 directos y 120 indirectos; beneficiarios indirectos serán proveedores locales, hoteles, aerolíneas, aseguradoras, y pacientes internacionales.