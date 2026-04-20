El senador Higinio Martínez Miranda llama a la reconciliación en Morena

Consejo Estatal de Mexiquenses de Corazón

Toluca, Méx.- Al celebrarse el Consejo Estatal de Mexiquenses de Corazón, el senador Higinio Martínez Miranda hizo un llamado a la reconciliación, a fin de que Morena llegue unido y más fortalecido a la elección del 2027, al tiempo que negó que existan conflictos internos: “Habrá diferencias, pero esas son normales”.

En el Salón Rojo de Toluca, junto a alcaldes, diputados locales, federales y representantes populares, el líder de Texcoco señaló: “Hoy no hay sismo aquí (…) este día vuelvo a tender en verdad mi mano amiga, mis manos fraternas, compañeras estas dos manos (…) las tiendo a quienes dirigen la política en la entidad mexiquense”.

Indicó que las manos de Higinio Martínez y las de Mexiquenses de Corazón “deberían de utilizarse para sacar adelante, con más fuerza y con más rapidez, el proyecto de transformación mexiquense. Así como extiendo mi mano, también están puestas a disposición de la titular del ejecutivo del Estado mis ideas, mi poca o mucha experiencia, mi relación fraterna con ella y con otros altos funcionarios”.

El senador, quien fue interrumpido varias veces por los gritos de ¡Gobernador!, ¡Gobernador!, ¡Gobernador!, afirmó que la reunión de Mexiquenses de Corazón era para ratificar su militancia, compromiso cívico y deber.

«¿Quién puede impedir el derecho de reunirnos, de asociarnos? Nadie, por supuesto (…), nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos. Si no pudieron no podrán el día de hoy hacerlo, por supuesto”.

Destacó que “nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un estado de México justo, libre, democrático (…) no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.