Ya no más mentiras del partido guinda: la lideresa Cristina Ruiz

Encuentro con la militancia priista

Cuautitlán, Méx.- En su recorrido por el Estado de México, la dirigente del PRI estatal, Cristina Ruiz, recoge el sentir de la gente, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa y profesionistas, quienes están sufriendo el flagelo de mentiras, robos y traiciones que se traducen en un clamor generalizado de “fuera Morena”.

Así lo expresaron militantes de la localidad para rechazar los gobiernos emanados del partido guinda. Cristina Ruiz, acompañada del diputado Elías Rescala y Aldo Ledezma Reyna, líder estatal de CNOP, tomó protesta a la estructura municipal encabezada por Paola Vanessa García Hernández y Carlos Ruiz Domínguez en la secretaría de Organización política.

En el evento al que asistieron sectores, organizaciones y liderazgos locales, la Senadora dijo que hay que construir una oposición con presencia, trabajo y cercanía, reestructurando todos los comités municipales del PRI ya que el partido sí tiene presencia en todos los rincones de la entidad y del país.

En el encuentro con la militancia se habló de lo que hoy se vive el país, el estado y municipios en las calles y en los hogares, la inseguridad galopante sales a la calle con miedo al robo, secuestro desaparición de nuestros hijos y hasta crímenes; lan gasolina, las tortillas siguen subiendo de manera criminal.

La tarea que planteó Cristina Ruiz a los comités del PRI, fue reorganizar al partido desde abajo, fortalecer la estructura en colonias y volver a acompañar a quienes hoy sienten distancia de la política. Defender los programas sociales para que no se usen como presión, impulsar comedores comunitarios para apoyar la economía familiar.