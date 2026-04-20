Se suma Naucalpan a estrategia de “Limpiando nuestro Edomex”

Recuperación de espacios públicos

Naucalpan, Méx.- El gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, en coordinación con la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, apoyó los esfuerzos para avanzar en la recuperación de espacios públicos, al respaldar la jornada de limpieza en las inmediaciones del relleno Sanitario de Santiago Tepatlaxco, en la que, más de mil personas lograron retirar más de 10 toneladas de desechos sólidos.

Este sábado, un ejército de participantes, encabezados por la secretaria del Medio Ambiente estatal y el Director de Medio Ambiente de Naucalpan, Gustavo García Jaramillo, se reunieron en el Paraje conocido como Chabacano y la Comunidad Puente de Piedra en Santiago Tepatlaxco para realizar las labores de limpieza en la zona.

De esta manera, el Gobierno de Naucalpan respaldó las labores impulsadas por el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez en el marco de la estrategia estatal “Limpiemos Nuestro EdoMex”, que se llevó a cabo de manera simultánea y coordinada en distintos municipios de la entidad, por ello la participación de autoridades municipales y ciudadanía.

Con la Jornada de Limpieza, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en cuestión de minutos, pudo notarse la diferencia en el camino que lleva al relleno sanitario, ubicado en la Comunidad Puente de Piedra en Santiago Tepatlaxco.

Esta Jornada de Limpieza, tuvo la finalidad de fortalecer la educación ambiental, mejorar el entorno físico mediante la eliminación de residuos, promoviendo la conciencia ambiental, la participación ciudadana y la sostenibilidad, además de reducir el impacto negativo de la basura y prevenir la proliferación de fauna nociva.