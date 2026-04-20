Cusaem se transforma en Edomex: Álvarez Cárdenas

Tlalnepantla, Méx.- Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) se siguen transformando, con el objetivo de llegar a ser una fuerza más de seguridad en la entidad. Al mando del titular de la corporación, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, los Cusaem, ahora, llevaron a cabo la inauguración de su Centro de Capacitación, Evaluación y Certificación, así como del “C4 Cusaem” (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones).