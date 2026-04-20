Bunbury sigue marcando la historia del rock

“Nuevas Mutaciones Tour”

Una gira que marca su retorno a los escenarios tras una pausa y servirá para presentar su nuevo material discográfico

Por: Asael Grande

Con una visión artística única y una trayectoria marcada por la innovación, Enrique Bunbury ha redefinido el rumbo del rock iberoamericano y su influencia sigue creciendo. De la mano con el próximo lanzamiento de su nuevo álbum “De un siglo anterior”, el cantautor hará un recorrido internacional con Nuevas Mutaciones Tour a finales de 2026.

Dará inicio en nuestro país en el mes de octubre y continuará por Latinoamérica, Estados Unidos y España (Puebla – 10 de octubre – Auditorio GNP; CDMX – 12, 15, 17 y 19 de octubre – Auditorio Nacional; Guadalajara- 21 y 23 de octubre – Auditorio Telmex).

Bunbury, eminencia del rock en español, nacido en Zaragoza, España, quien ha demostrado lo que es vivir por y para la música y el arte, comentó en conferencia de prensa que “en México me siento en casa, totalmente, y he sido muy bien recibido desde siempre, desde que empezamos con ‘Héroes’, y empezamos a actuar aquí en la Ciudad de México, que recorrimos todos los clubes y los antros, y en todas las giras que hemos hecho, y con el tiempo no sé cuántos Auditorios Nacionales hemos hecho, muchos, creo que fue en 2012 que hice con Flamingos, empecé a venir aquí, y este es mi recinto favorito para actuar en Ciudad de México, he tenido el privilegio de actuar en casi todos los sitios posibles, hay lugares más grandes, hay lugares más chicos, pero en el Auditorio Nacional tienes al público muy cerca, les ves las caras, es una maravilla”.

Enrique Bunbury regresará a la Ciudad de México en octubre de 2026 como parte de su gira mundial “Nuevas Mutaciones Tour”, una gira que marca su retorno a los escenarios tras una pausa y servirá para presentar su nuevo material discográfico, titulado ‘De un siglo anterior’: “me suena fatal sin haber regresado a este escenario en diez años, hemos hecho otros recintos, varias veces el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, lugares muy emblemáticos de la ciudad; estos shows van a ser muy especiales”.

“De un siglo anterior” se trata de su decimocuarto álbum disco de estudio, mismo que el artista lo ha definido como un cierre de etapa personal y artístico, donde profundiza en sus raíces y en la música de raíz latinoamericana. El disco es una exploración profunda del folclore hispano y latinoamericano, integrando géneros como el bolero, la ranchera, el tango y la zamba argentina: “se puede decir que tenemos, muchos, el privilegio de haber vivido, y haber trabajado en ambos siglos, y eso nos da una perspectiva de qué cosas han cambiado, qué cosas se van diluyendo y perdiendo con el paso del tiempo, y hacia dónde parece que nos está llevando este nuevo siglo, y nos permite reflexionar sobre cosas que queremos seguir manteniendo”.

Bunbury considera a “De un siglo anterior”, un álbum “hermano” de su trabajo previo Cuentas Pendientes (2025). Busca reconectar con lo auténtico y alejarse de la saturación tecnológica actual. En las sesiones participaron músicos legendarios como Flaco Jiménez, Eliades Ochoa, Dave Hidalgo y Charlie Musselwhite: “hago discos acorde al tiempo en el que estoy viviendo, mi música tiene un contenido en el que yo expreso vivencias en las canciones, y si se acerca gente de nuevas generaciones yo les abrazo con mucho entusiasmo; este disco es, sino hermano de Cuentas Pendientes, es pariente cercano, ambos son discos que tienen música hispana y latinoamericana, con composiciones propias, y que me enfrentó a enfrentarme a géneros que me han apasionado, y que pertenecen a generaciones anteriores, era la música que podían escuchar mis padres o mis abuelos, incluso; asomarme a estos géneros y aprender de ellos, intentar conocer más de cerca cuáles son esos ritmos, esas armonías, esas melodías tan bellas y hermosas; después de este disco, lo que me sigue correspondiendo es el rocanrol, De un siglo anterior’, cierra una etapa, y tengo muchas ganas de meterme a grabar el siguiente disco, y que serás con las guitarras bien altas”.