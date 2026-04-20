Vehiculos ya circulan en tramos reconstruidos del Periférico Norte

Trabajos se suman a “2026, Año de las Obras en Edomex”

Acciones de la administración de Delfina Gómez para mejorar la movilidad de más 200 mil vehículos diariamente, al reducir recorridos hasta en 30 minutos

Tlalnepantla, Estado de México.– Los frentes concluidos de la reconstrucción del Periférico Norte ya benefician a 204 mil automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad. El proyecto forma parte de la estrategia de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer del “2026, Año de las Obras en Edomex” y que abarca la intervención de 108 kilómetros desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.

Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, destacó que con un avance del más del 93 por ciento, los carriles centrales se encuentran en funcionamiento y los tramos faltantes están en la fase de balizamiento que contempla la delimitación de carriles, señalización de salidas y advertencias en curvas, así como marcar el límite de velocidad.

“En el Periférico los carriles centrales están diseñados para una velocidad de 80 kilómetros por hora y estamos rescatando esa velocidad para que, en el recorrido, de origen a destino, se ahorren de 25 a 30 minutos”, señaló González Toral

Para las y los automovilistas esta obra es importante ya que podrán circular con mayor seguridad y fluidez. Destacan las mejoras en la iluminación y la eliminación de baches por la vialidad que atraviesa Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

“Es una vialidad demasiado transitada y creo es importante que esté en buen funcionamiento”, expresó Paola, usuaria del Periférico Norte.

“Bastante bien, para empezar para el cuidado de los carros, ya habrá más afluencia de carros en la vialidad y obviamente que ahora sí el Gobierno está haciendo algo por el pueblo”, destacó Leonardo, usuario de la vialidad.

Como parte de la seguridad vial se colocan captafaros y reflectores, así como la renovación del sistema de luminarias a lo largo de toda la vialidad. Además, se realizan trabajos de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales.