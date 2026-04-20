Mexiquenses suman tres oros en la Olimpiada Conade 2026

Toluca, Estado de México.– Gracias al talento mexiquense y el respaldo institucional al deporte de alto rendimiento, el Estado de México consolida su posición como potencia deportiva nacional al sumar dos medallas de oro en la disciplina de Breaking y otra presea dorada más en Escalada Deportiva durante la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, y del Instituto del Deporte del Estado de México (Idemex), dirigido por Miguel Ángel Sánchez Hernández, reafirma su apoyo total a la delegación que continúa con su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026, para que las y los atletas mexiquenses continúen con éxito en esta justa deportiva.

El titular del Idemex informó que la delegación mexiquense de Breaking demostró una técnica impecable y creatividad, al lograr lo más alto del podio en dos categorías. En la categoría de 12 a 15 años (B-Girls), Frida Yamile López García se coronó campeona nacional, donde su energía y ejecución en la prueba individual dieron muestra de su talento, disciplina y pasión.

Agregó que, en Parejas Mixtas, Alexa Michelle Hernández Salgado y Eliud Roy Escobar obtuvieron la medalla de oro en la categoría de 12 a 15 años, tras una exhibición de coordinación y ritmo, para demostrar la fuerza del talento juvenil estatal.

Asimismo, indicó que la Escalada Deportiva entregó una alegría más al territorio mexiquense con Santiago Conzuelo García, quien se adjudicó la medalla de oro en la categoría U19, tras una destacada actuación en la pared de competencia.

El Gobierno del Estado de México reconoce la labor de las y los entrenadores, así como de las familias que impulsan a las y los atletas mexiquenses a dar lo mejor en cada una de las pruebas y poner en alto a la entidad.