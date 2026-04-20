Laura Vignatti busca frenar la violencia a la mujer

Aprende defensa personal en “IRIS INTELLIGENCE”

En esta ocasión el curso fue de “Krav Maga”

Por: Gerardo Jiménez Saiz

@iris_intelligence_mr

Este fin de semana la actriz Laura Vignatti acudió a una empresa especializada en seguridad para aprender a defenderse y con ello de manera tácita invitar a las mujeres a no dejarse y aprender a levantar las manos en situaciones de amenaza.

La empresa especializada es “IRIS INTELLIGENCE” que en México comienza fuertemente a dar pasos agigantados en el tema de seguridad. Y en esta ocasión el curso fue de “Krav Maga” : “el cual es un sistema de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo de origen israelí, diseñado para ser fácil de aprender, práctico y efectivo en situaciones reales de violencia. Se basa en reflejos naturales, movimientos instintivos y ataques a puntos vulnerables, enfocado en la neutralización rápida de amenazas y la supervivencia” .

Para ello no solamente la actriz fue partícipe, sino diversas personas de distintas edades aprendieron en simulación de situaciones reales y cotidianas a poder defenderse ante el robo, intimidación y abuso sexual, es de suma relevancia recordar que Vignatti fue víctima de un episodio de violencia en manos de quién fuera su pareja sentimental.

Por ello la CEO de Iris Intelligence. Karla Anaya y su equipo certificado emprendieron durante varias horas un curso práctico en pro de la supervivencia y de evitar ser víctima de la delincuencia en cualquiera de sus formas.