Amaga Sheimbaun Pardo con el SAT a gasolineros que no respeten precio tope del diésel

Contención de alzas

La mandataria federal advirtió que continuará la colocación de lonas preventivas en las estaciones de servicio

El gobierno federal podría escalar acciones contra gasolineros que venden diesel por arriba de los 28 pesos, incluso con la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT), advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener que no existe justificación para esos precios.

La mandataria federal advirtió que continuará la colocación de lonas en las estaciones de servicios que rebasen los topes voluntarios de 24 pesos para la gasolina Magna y los 28 pesos para el diesel.

«No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser».

«Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diesel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto, entonces ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer toda la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el Gobierno de México», advirtió la Presidenta.

De acuerdo con datos presentados en la mañanera por Profeco, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 28.50 pesos al 18 de abril, con un 34.50 por ciento de estaciones que venden el combustible por encima de 28.51 pesos.

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que el 54.06 por ciento de las estaciones vende el diesel en menos de 28.28 pesos, mientras que un 11.44 por ciento lo comercializa entre 28.29 y 28.50 pesos.

Con ello, indicó, alrededor del 65 por ciento de las estaciones se ubica por debajo de 28.50 pesos, aunque persiste un 34.50 por ciento que supera ese nivel.

Escalante detalló que el Gobierno mantiene mesas de trabajo permanentes con empresarios gasolineros para reducir el precio promedio hasta llegar a los 28 pesos.

El funcionario señaló que como parte de la estrategia se han realizado 44 visitas de verificación y se han colocado 14 lonas en estaciones que rebasan el margen considerado.

Explicó que previo a la colocación de las lonas se solicita información a los proveedores para justificar sus precios y, en caso de inconsistencias en los márgenes de ganancia, se procede a exhibirlos.

La Presidenta adelantó que mañana martes sostendrá una reunión con gasolineros y reiteró que no pueden mantener precios elevados en un contexto de apoyo público al combustible.

«Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país», sostuvo.

Sheinbaum agregó que el precio del petróleo mexicano ha disminuido, al pasar de 100 a 88 dólares, por lo que incluso se analiza con la Secretaría de Hacienda la posibilidad de reducir aún más el precio del diesel.

Balance de gira por España

Al hacer un balance de su gira por España, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el impulso que se dio a la solidaridad con Cuba como parte de la política exterior y la propuesta de solución pacífica de los conflictos. Asimismo, destacó que fue aceptado que la próxima Cumbre de en Defensa de la Democracia se realice en México con dos temas centrales: la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo.

En este contexto, a pregunta expresa sobre la postura del presidente de España, Pedro Sánchez de que la derecha va en retroceso, la mandataria aseveró que hay grandes diferencias entre los gobiernos progresistas y la derecha. “La derecha es el odio, la discriminación, el clasismo, racismo, la represión. Hablan de libertad pero es la libertad de unos cuantos, frente al abandono de muchos y por otro lado, está el amor la solidaridad, la fraternidad, por el bien de todos primero los pobres, prosperidad compartida y entender la libertad de manera distinta”.

Por otro lado, confirmó que este miércoles se reunirá con el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos Volker Türk que viene a México no solamente para conocer del problema de los desaparecidos sino también para evaluar las acciones del gobierno mexicano en esta materia. Señaló que se reunirá con funcionarios del gobierno federal y organizaciones defensoras de derechos humanos.

En una amplia referencia a la derecha, Sheinbaum Pardodijo que no se puede hablar de libertad cuando no hay libertad de expresión y de manifestación. No se puede hablar de libertad cuando no hay acceso a la educación o salud no se puede hablar de libertad y la derecha sostienen que eso debe ser una mercancía no un derecho. Entonces, dijo, sí hay diferencias entre los gobiernos progresistas y los de derecha. Afortunadamente en México tienen gran aceptación los gobiernos de la transformación. Somos gobiernos del pueblo. No los gobiernos para las élites y de las elites.

Destacó que durante su participación en la Cumbre reivindicó la grandeza de las culturas prehispánicas en México y también enfatizó en la doctrina Estrada y la política exterior basada en reivindicar la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y solución pacífica de los conflictos.

Finalmente, expresó que le dio mucha emoción poder saludar al cantante catalán, Joan Manuel Serrat, por lo que representó en la lucha contra el fascismo y el franquismo. Refleja mucha de la relación que tuvo México con el exilio español, aunque él regresaba a España, pero nosotros “crecimos haciendo camino al andar”.

Mas adelante, expresó su coincidencia con la postura del presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva en el sentido de que la Organización de las Naciones Unidos ha caído en una inoperancia y requiere reformarse. Aunque también dijo coincidir con el Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de que la ONU debe reducir sus gastos porque sus funcionarios siguen viajando en primera clase.

Inauguración del tren al AIFA será el domingo 26 de abril Tras varios meses de espera, finalmente el domingo 26 de abril se inaugurará el tren suburbano que conectará el centro de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al referirse a la ampliación de ese sistema de transporte de Lechería a la terminal aérea, que conectará desde Buenavista. La mandataria federal agregó que en mayo también realizará una visita a Sonora para informar a la gente sobre los acuerdos alcanzados para el saneamiento del Río Sonora. También anunció que al cierre del 2026 se crearán 200 mil nuevos lugares en el nivel medio superior, lo que suma a que en el país, son 18 estados en los que ya no se realiza examen para ingresar al bachillerato, luego de que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se sustituyó la prueba del Comipems por el programa Mi derecho, mi lugar.