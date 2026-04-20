El Mundial también se canta: Desde Robbie Williams hasta Belinda y Los Ángeles Azules

La banda sonora de 2026

El torneo no solo se disputará en la cancha, también se construye desde la música

Por Arturo Arellano

FIFA ya presentó el arranque de su álbum oficial con “Lighter”, mientras que el ecosistema sonoro del torneo suma el peso de Robbie Williams, Laura Pausini, Belinda y Los Ángeles Azules como parte de una estrategia que busca convertir el evento en una experiencia cultural y emocional. En paralelo, la historia del Mundial confirma que sus canciones han funcionado como himnos generacionales capaces de quedarse mucho después del silbatazo final.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es un simple complemento promocional. Es una pieza central del relato del torneo, pensada para darle identidad sonora a una edición que, por primera vez, se desplegará entre tres países y con una ambición claramente global. En ese marco, FIFA Sound ha impulsado un concepto que mezcla idiomas, géneros y públicos para construir una banda sonora capaz de viajar con la misma facilidad que lo hará el propio campeonato.

La carta de presentación más visible de esa apuesta es “Lighter”, la colaboración entre Jelly Roll y Carín León, presentada como el primer tema oficial del álbum. La elección no parece casual: une la narrativa emocional del country con el peso del regional mexicano y abre la puerta a una mezcla que busca sonar contemporánea sin perder cercanía popular. En un Mundial que se celebrará en Norteamérica, el mensaje es claro: la música también debe reflejar el territorio donde se juega.

A esa propuesta se suma “Por Ella”, el lanzamiento de Belinda con Los Ángeles Azules, que ha ganado notoriedad por su mezcla de pop y cumbia, dos códigos muy potentes para el público mexicano y latinoamericano. El tema funciona como puente entre la fiesta bailable y la identidad futbolera, una combinación que encaja muy bien con el espíritu de un torneo que, más allá de la competencia, siempre se vive como una celebración colectiva.

Lo interesante de este momento no es solamente que haya canciones nuevas, sino que el Mundial 2026 parece querer construir su propia atmósfera musical desde antes del inicio. Ya no se trata de esperar a que aparezca un himno inolvidable por accidente: ahora existe una estrategia deliberada para fabricar memoria emocional desde la previa. Y en esa jugada, la música deja de ser acompañamiento para convertirse en parte del relato principal.

Robbie Williams al frente

Dentro de esta arquitectura sonora, Robbie Williams ocupa un lugar de privilegio. FIFA lo nombró Music Ambassador y lo colocó al frente de “Desire”, el nuevo himno oficial que acompañará a los torneos de la organización. La canción fue escrita y grabada por el propio Williams junto con Laura Pausini, otra figura de peso internacional que aporta una dimensión distinta: elegancia pop, alcance europeo y una voz capaz de conectar con públicos diversos.

La elección de Robbie Williams tiene lógica futbolera y comercial. Por un lado, su nombre remite a la tradición de los grandes himnos pop británicos, a ese estilo de canción grandilocuente que sabe crecer en estadios, ceremonias y transmisiones globales. Por otro, su presencia le da al Mundial una figura reconocible para audiencias de distintas generaciones, alguien que puede cargar con el peso simbólico de abrir el espectáculo.

“Desire” tiene además un rol ritual muy concreto: sonará antes de cada partido, durante la salida de los equipos al campo. Ese detalle cambia mucho más de lo que parece. Una canción colocada en ese momento no solo acompaña la jornada; la inaugura. Se convierte en el umbral emocional del partido, en la llave que abre el ambiente y marca el tono de lo que está por venir. Ahí está la verdadera fuerza de este tipo de temas: no viven solo en plataformas, sino en el instante exacto en que la tensión y la expectativa se encuentran.

Robbie Williams, entonces, no aparece como una simple figura invitada. Se le coloca como uno de los rostros más visibles de la dimensión musical del Mundial. Su papel ayuda a unir lo ceremonial con lo emocional, y eso explica por qué su nombre destaca tanto dentro del proyecto de FIFA Sound.

Himnos que hicieron época

La historia de la Copa del Mundo demuestra que el futbol también se recuerda por sus canciones. Hay temas que terminaron por superar su propia función promocional para quedarse en la memoria afectiva de la afición. “La Copa de la vida”, de Ricky Martin, fue uno de esos fenómenos: una canción que encapsuló energía, fiesta y euforia global con una naturalidad que pocas veces se repite. “Waka Waka”, de Shakira, hizo algo similar años después, consolidándose como un himno de alcance planetario que trascendió el torneo al que acompañó.

Ese tipo de canciones no triunfan solo porque suenen bien. Triunfan porque logran condensar una sensación colectiva. En una Copa del Mundo, el himno correcto funciona casi como una cápsula del tiempo: recuerda una edición específica, un clima emocional, una forma de vivir el futbol. Por eso sobreviven. Porque no se asocian únicamente al partido, sino a la época entera.

El Mundial 2026 quiere entrar a esa conversación. Y lo hace con una ventaja importante: ahora la música circula de forma más amplia, más rápida y más segmentada. Antes, un solo gran tema podía dominar el imaginario. Hoy, el torneo puede sostener varias capas sonoras al mismo tiempo: el álbum oficial, el himno principal, los temas regionales, las versiones digitales y las piezas que se viralizan en redes.

Eso cambia la manera en que la afición construye memoria. Ya no se trata solo de una canción que suena en televisión. Se trata de una constelación musical que acompaña al Mundial desde la primera promoción hasta el último día de competencia.

Música y ambiente

Si hay algo que el futbol entiende bien es el valor del ambiente. Y la música es una de sus herramientas más poderosas. En un estadio, un tema puede levantar una grada, encender una previa o sostener la emoción cuando el partido todavía no arranca. En una fan zone, en un bar o en la sala de una casa, la música ayuda a transformar la espera en ritual.

Eso ocurre porque la canción no solo se escucha: se comparte. La gente la canta, la corea, la adapta, la vuelve suya. En un Mundial, donde millones de personas viven el torneo al mismo tiempo, la música funciona como un lenguaje común que une lugares, generaciones y maneras de vivir el futbol. Incluso cuando no todos apoyan al mismo equipo, pueden reunirse en la misma emoción.

Desde el punto de vista psicológico, la música influye en la activación emocional. Puede elevar la energía, aumentar la sensación de anticipación y preparar al cuerpo para una experiencia intensa. También puede regular la tensión, bajar la ansiedad previa al evento y ayudar a que la afición se sienta parte de algo más grande que el simple resultado. En ese sentido, la música no adorna el futbol: lo prepara.

Hay algo casi físico en esa relación. Una canción bien colocada puede hacer que un estadio se mueva al unísono o que una casa entera entre en clima mundialista. Y eso importa porque el futbol es, en gran medida, una experiencia emocional compartida. La música refuerza esa idea y la vuelve más visible.

Lo que pasa en la mente

La conexión entre música y futbol también tiene una base psicológica profunda. Escuchar una canción asociada al Mundial activa memoria, expectativa y recompensa. Es decir, no solo despierta el recuerdo de un partido: reactiva la emoción que lo rodeó. Por eso ciertos temas se vuelven tan resistentes al paso del tiempo. No se recuerdan como canciones sueltas, sino como fragmentos de una experiencia colectiva.

Ese mecanismo ayuda a explicar por qué las canciones mundialistas importan tanto. Funcionan como marcadores emocionales. Una melodía puede devolver a una persona a una final, una reunión familiar, un gol inesperado o una celebración en la calle. En otras palabras, la música no se pega únicamente al oído; se pega a la biografía.

La afición vive eso con mucha intensidad. El himno de un Mundial no solo acompaña el entusiasmo: también legitima la pertenencia. Cantar la canción del torneo es una manera de entrar en la fiesta, de confirmar que se está dentro del mismo universo emocional que millones de personas en otras ciudades y países. Por eso estos temas terminan siendo parte de la cultura futbolera, no solo del calendario deportivo.

En un evento como el Mundial 2026, esta dimensión es todavía más importante porque la experiencia será multiespacio y multiplataforma. Habrá estadio, televisión, streaming, redes y conversación digital al mismo tiempo. La música funciona entonces como hilo conductor entre todos esos escenarios.

El legado que sigue

La gran apuesta del Mundial 2026 es que su banda sonora no sea un accesorio, sino un lenguaje propio. El peso de Robbie Williams, el empuje de Laura Pausini, la energía de Carín León, la presencia de Belinda y Los Ángeles Azules, y el arranque de “Lighter” como primer gran tema oficial dibujan un panorama mucho más ambicioso que el de una simple campaña musical.

Esa ambición tiene sentido. El futbol moderno ya no compite solo por goles o por rating; también compite por memoria. Y la música es una de las formas más eficaces de quedarse en ella. Si un tema logra acompañar al torneo en el momento correcto, con la emoción correcta y la figura correcta, puede convertirse en parte de su legado.

Eso es lo que hicieron Shakira y Ricky Martin en otras épocas. Eso es lo que intenta hacer ahora FIFA Sound con una propuesta más diversa, más internacional y más pensada para la cultura digital. Y en el centro de todo aparece Robbie Williams, con la tarea de poner voz al instante en que los equipos salen a la cancha y el Mundial deja de ser anuncio para volverse realidad.

Porque al final, el futbol también necesita su banda sonora. Y cuando esa canción es buena, el torneo no solo se ve: se canta, se baila y se recuerda.