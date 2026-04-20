EU rompe tregua con ataque a buque iraní cerca de Ormuz

Habrá represalias: Teherán

– Minas navales iraníes plantadas han puesto en jaque a la armada más poderosa del mundo

En medio de una tregua, Estados Unidos aseguró que tomó por la fuerza el control de un buque de carga con bandera iraní, que intentó eludir su bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz, la primera intercepción de este tipo desde que Washington comenzó la obstrucción de puertos del país islámico hace una semana.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que sus fuerzas en el mar Arábigo tomaron bajo custodia un buque mercante que navegaba bajo bandera de Irán y se dirigía a la ciudad portuaria de Bandar Abbás, en el país islámico.

“El 19 de abril, el destructor de misiles guiados Spruance (DDG 111) interceptó el buque mercante Touska mientras transitaba por el norte del mar Arábigo a 17 nudos en ruta hacia Bandar Abbás, Irán”, señaló el comunicado del Centcom publicado en X.

Las fuerzas de Estados Unidos emitieron varias advertencias al Touska para comunicarle que estaba violando el bloqueo estadunidense, precisó el Centcom.

Después de que la tripulación del buque iraní no hizo caso a las repetidas advertencias durante seis horas, el destructor Spruance le ordenó que evacuara la sala de máquinas e inutilizó el sistema de propulsión de la embarcación al disparar varios proyectiles de cañón.

“Luego, infantes de marina estadunidenses de la 31 Unidad Expedicionaria de Marines abordaron la embarcación, que no acataba las normas y ahora permanece bajo custodia de Washington”, especificó.

El Touska “intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien”, escribió horas antes el presidente estadunidense, Donald Trump, en sus redes sociales.

Ahora “tenemos la custodia total del buque”, se jactó el mandatario.

Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines tenían bajo custodia al Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló Trump.

Según los datos más recientes disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump.

Habrá represalias: Irán

Al confirmar la noticia, el ejército de Irán expuso: “Estados Unidos, al violar el alto el fuego y cometer piratería marítima, atacó uno de los buques mercantes de Irán en aguas del mar de Omán, disparándole e inutilizando su sistema de navegación mediante el despliegue de varios de sus infantes de marina terroristas en la cubierta del mencionado buque”, informó Al Jazeera.

Agregó: “advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada por parte del ejército estadunidense”.

Al Jazeera, que citó a medios del país islámico, reportó que fuerzas iraníes lanzaron drones contra buques de guerra estadunidenses tras el ataque al barco mercante en el mar de Omán.

La versión no fue corroborada ni desmentida por otras fuentes.

Violación al alto el fuego

Horas antes de que Trump anunciara la confiscación del buque, la cancillería iraní denunció el cerco estadunidense en la estratégica vía que viola el alto el fuego mediado por Pakistán y lo equiparó a un “castigo colectivo” contra su población, al tiempo que lo señaló como “un crimen de guerra y de lesa humanidad”.

“El supuesto bloqueo de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos es ilegal y criminal”, publicó Esmaeil Baqaei, portavoz de la cancillería de Irán, en X.

Afirmó que el bloqueo violaba la Carta de Naciones Unidas y constituía un acto de agresión.

El alto el fuego está programado para expirar el miércoles. En tanto, Washington y Teherán mantienen desacuerdos sobre el estrecho.

Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado indicó que recuperaba el “control estricto” del estrecho en respuesta a la decisión estadunidense de mantener el bloqueo de sus puertos.

De los buques que transitaron con éxito el sábado, cinco cargaron recientemente mercancías iraníes compuestas de metales y diversos productos petrolíferos. Según los datos, este grupo incluía tres navíos con gas licuado de petróleo, dos de los cuales tenían como destino China e India.

Minas navales iraníes, ha puesto en jaque a la armada más poderosa

Ni el espionaje de élite, ni la inteligencia artificial capaz de procesar un millar de objetivos en el primer día de guerra, ni el despliegue de tres portaaviones estadounidenses han bastado. El músculo del Pentágono y de Israel ha topado en el estrecho de Ormuz con las minas navales iraníes, un arma tan discreta y barata como eficaz.

Teherán no necesitó siquiera asumir oficialmente que las plantó en el lecho marino. Le bastó con señalar “zonas de peligro” en este embudo de 167 kilómetros de largo y 34 kilómetros en su parte más angosta.

Así taponó durante siete semanas el paso del 20% del crudo mundial, negoció un alto el fuego con Estados Unidos y accedió a reabrir el paso el pasado viernes, aunque con marcha atrás el sábado. Teherán ha conseguido que ya no se plantee sobre la agenda de diálogo el cambio de régimen. Todo eso, sin detonar una sola mina, con la mera sospecha de su presencia.

Lo curioso es que este arma era de todo menos secreta, porque Irán ya venía amenazando desde hace décadas con bloquear el paso. Y se valió de ella en la llamada Guerra de los Petroleros, donde EU combatía junto a Irak en su batalla contra Irán.

¿Cómo ha podido ignorar la Casa Blanca esos antecedentes? Stéphane Audrand, investigador asociado del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, (Ifri), señala en un intercambio de mensajes: “Conozco a mis colegas estadounidenses y creo que no subestimaron absolutamente nada. El Pentágono seguramente proporcionó a la Casa Blanca un excelente informe, con todos los escenarios posibles y los riesgos”.