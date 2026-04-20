La F1 vuelve a la acción en Miami

El regreso de la actividad promete cambios significativos en el rendimiento

Tras un parón inesperado en pleno mes de abril por la la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí debido a conflictos en Oriente Medio, vuelven las compoetencia el próximo 1 de mayo.

La última cita disputada fue el Gran Premio de Japón en Suzuka, donde se empezaron a dibujar las primeras tendencias del campeonato. Desde entonces, el silencio en pista ha permitido a las escuderías trabajar intensamente en sus monoplazas, preparando un regreso que promete cambios significativos en el rendimiento.

El Mundial se reanudará oficialmente el fin de semana del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el entorno del Hard Rock Stadium. Esta carrera marcará el reinicio de la temporada y servirá como termómetro para evaluar las mejoras introducidas tras el parón.

“Checo” Pérez tiene que ajustarse a otros cambios

Luego de las quejas de los pilotos en la temporada de la Fórmula 1 2026 y su nuevo reglamento, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anuncia modificaciones que aplican de inmediato.

El Gran Premio de Miami, que se corre del 1 al 3 de mayo, tendrá estos cambios que impactan en la clasificación, para «mayor seguridad y consistencia en el rendimiento», y en la carrera, con «mecanismos de seguridad mejorados» en el inicio, de acuerdo con lo informado este lunes.

F1 2026: cambios en la Clasificación

La potencia máxima disponible a través del Boost en condiciones de carrera ahora está limitada a +150 kW (o al nivel de potencia actual del coche en el momento de la activación, si este es superior), lo que limita las diferencias de rendimiento repentinas.

La potencia de activación del MGU-K se mantiene en 350 kW en las zonas clave de aceleración (desde la salida de la curva hasta el punto de frenado, incluidas las zonas de adelantamiento), pero se limitará a 250 kW en otras partes de la vuelta.

Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento.

Fórmula 1 2026: modificaciones en carrera

Se ha desarrollado un nuevo sistema de «detección de arranque con baja potencia», capaz de identificar coches con una aceleración anormalmente baja poco después de soltar el embrague.

En estos casos, se activará un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos relacionados con la salida sin introducir ninguna ventaja deportiva.

Se está implementando un sistema de advertencia visual asociado, que activa luces intermitentes (traseras y laterales) en los vehículos afectados para alertar a los conductores que circulan detrás.

También se ha implementado un reinicio del contador de energía al comienzo de la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema previamente identificada.

Cambios en condiciones húmedas en F1

Tras recibir comentarios de los pilotos, se han aumentado las temperaturas de la manta térmica para los neumáticos intermedios con el fin de mejorar el agarre inicial y el rendimiento de los neumáticos en condiciones de lluvia.

Se reducirá el despliegue máximo del ERS, lo que limitará el par motor y mejorará el control del coche en condiciones de baja adherencia.

Los sistemas de luces traseras se han simplificado, con señales visuales más claras y consistentes para mejorar la visibilidad y el tiempo de reacción de los conductores que circulan detrás en condiciones adversas.