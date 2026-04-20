Al menos dos muertos y cuatro heridos en tiroteo en Teotihuacán

Una de las fallecidas es una turista canadiense

Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida

Dos personas murieron este lunes y al menos cuatro turistas más resultaron heridas en un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, según informó el Gabinete de Seguridad.

Una de las fallecidas es una turista canadiense, mientras que se desconoce la identidad o nacionalidad de la otra víctima mortal por el momento. En cuanto a los heridos, hay dos colombianas, una canadiense y una ciudadana rusa.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista que la situación “ya está controlada”. “De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar. Minutos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su “sincera solidaridad” con las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada canadiense. “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, apuntó. El tiroteo fue difundido en videos de redes sociales, donde se puede apreciar al presunto agresor en lo alto de la Pirámide de la Luna, cuando repentinamente se escucharon algunas detonaciones y una mujer grita “llamen a la policía”, mientras turistas, algunos de ellos extranjeros, abandonan apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones. Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.

Tras registrarse un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que está al tanto del ataque ocurrido este lunes en las pirámides de Teotihuacán, sitio turístico en las afueras de la Ciudad de México.

«Las autoridades locales han confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales locales», dijo la representación diplomática.