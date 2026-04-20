Aliados en conflicto

Aunque Pese Salvador Martínez G.

En las elecciones para gobernador programadas para el 2027 se anticipa un conflicto entre los partidos aliados de Morena, PVEM y PT por la postulación de los candidatos de la alianza oficial y más aún en las entidades en las que un familiar del actual mandatario pudiera sucederlo.

Se debe recordar que en el Consejo Nacional de Morena del pasado 7 de marzo se determinó que cónyuges, padres, hijos o familiares de quienes ocupan cargos de elección popular no participarían en las encuestas internas para determinar a los candidatos del partido.

Lo anterior excluyó al senador Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas David Monreal; al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado; a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; y mención aparte merece el caso de Nuevo León, pues el gobernador Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano, donde su esposa Mariana Rodríguez Cantú busca sucederlo.

Se observa ya fuerte pugna en la alianza electoral en el gobierno, pues se abre la posibilidad de que el PVEM o el PT postulen candidaturas diferentes a las de Morena, como ya lo anticipó, en el caso de San Luis Potosí, Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde Ecologista, para candidatear a Ruth González Silva, quien se supone tiene fuerte respaldo popular en el estado.

En el caso de Zacatecas, Saúl Monreal, hermano del gobernador David y de Ricardo, líder de los diputados federales morenistas, no parece convencido de dejar sus aspiraciones a la silla de gobierno y busca ser postulado por el PT y el PVEM, aunque hasta el momento ninguno de estos partidos le ha externado su respaldo.

Algo parecido pasa en Guerrero, pues Félix Salgado sigue con el gusanito de la gubernatura, pero ciertamente su única posibilidad es que lo apoyara alguno de los aliados de Morena y se fueran por su cuenta.

Más allá de quiénes sean finalmente los candidatos, el problema se centra ahora en si los partidos aliados a Morena acatarán también la decisión contra el nepotismo o romperán la alianza, al menos en esas entidades. Veremos.

Susurros

En Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia no da muestras de un efectivo control de la violencia en la entidad, que en 2025 cerró en segundo lugar nacional en homicidios dolosos.

Morelos lideró en el pasado año como el estado con mayor delitos de extorsión, además que más del 60 por ciento de los robos a negocios fueron violentos y el robo a casa habitación aumentó a mil 143 casos.

La gobernadora frecuentemente habla de su estrategia de seguridad, pero lo cierto es que el ambiente en la entidad es de zozobra e inseguridad, a tal grado que muchos capitalinos con propiedades en la vecina entidad las han vendido o las venden hasta con precios minusvalorados. Algo se tendrá que hacer.

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