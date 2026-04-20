Alejandro Sanz regresa a México con ¿Y ahora qué?

Leyenda de los GRAMMY: El español más premiado de la historia, sumando 24 Latin GRAMMY y 4 premios GRAMMY, tras su reciente triunfo en Las Vegas.

Dominio Global: Una huella social imparable con más de 21 millones de seguidores, siendo México el país que encabeza su lista de oyentes en el continente.

Fenómeno de Ventas: Ganador de Álbum Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué? y Grabación del Año por Palmeras en el Jardín en la última entrega de los Latin GRAMMY.

La historia de complicidad entre Alejandro Sanz y México escribe un nuevo capítulo monumental este 2026. Después de una gira por Latinoamérica que cautivó a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, y tras arrancar con éxito masivo en Chicago el pasado 9 de abril su recorrido por Estados Unidos, el icono español anuncia su regreso a la tierra que lo considera un hijo predilecto. Esta vez, la experiencia se eleva a la máxima escala regresando a México, ahora con presentaciones en estadios, donde la potencia de su voz y la magnitud de su producción reafirmarán por qué Sanz se mantiene como el intérprete pop más relevante y respetado de nuestra era.

DE LAS VEGAS AL MUNDO: LA CONSAGRACIÓN PERMANENTE DEL MAESTRO

El anuncio de estas fechas llega en un momento de gloria absoluta para el madrileño. Durante la 26ª entrega anual de los Latin GRAMMY celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Sanz volvió a hacer historia al alzarse con los galardones de Mejor Álbum Contemporáneo por su aclamada obra, ¿Y Ahora Qué? y Grabación del Año por el éxito “Palmeras en el Jardín”. Este reconocimiento de la Academia no sólo valida su vigencia creativa, sino que impulsa una gira que ya ha agotado localidades en Latinoamérica y se proyecta para ser todo un éxito en más de 10 ciudades estadounidenses; además, se prepara para cruzar el Atlántico hacia Europa antes de regresar a la majestuosidad de los recintos mexicanos.

UNA PROMESA DE AUTENTICIDAD: EL LEGADO DE UN ICONO SIN FRONTERAS

En resumen, el regreso de Alejandro Sanz a los estadios de México es mucho más que una serie de conciertos es la validación de un artista que ha sabido evolucionar sin perder la esencia que lo conecta con millones de almas. Ver a Alejandro Sanz en este 2026 es ser testigo de un músico en su plenitud absoluta, cuya capacidad para transmitir emociones complejas y convertirlas en himnos universales lo sitúa en un pedestal que pocos alcanzan. Su dominio de las métricas digitales, con 21 millones de usuarios respaldando cada paso, confirma que su legado es dinámico y poderoso. Sanz no sólo ofrece un espectáculo, ofrece un refugio emocional que ha definido la banda sonora de Iberoamérica, consolidándose como una fuerza artística inalcanzable, profunda y, sobre todo, eterna.

La gira ¿Y AHORA QUÉ? representa la oportunidad definitiva para vivir la potencia de un show diseñado para la inmortalidad. Los boletos para estas cuatro fechas históricas estarán disponibles próximamente a través de la Preventa Banamex el 29 de abril, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx para Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, para Aguascalientes será a través de www.eticket.mx.