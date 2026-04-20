Seguros médicos para personas mayores, inaccesibles

El precio de primas se elevan demasiado

Las opciones para este sector de la población tienen una cobertura limitada

Ante el aumento de denuncias de fraudes e incumplimiento de las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, además del encarecimweinto de las primas, por diversos factores como la edad,principalmente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) recomendó a los usuarios de este servicio conducirse siempre a través de los canales institucionales de las aseguradoras directamente.

En México se asume que llegar a los 60 ó 70 años de edad es casi imposible poder adquirir un seguro de gastos médicos mayores dado lo inaccesible precio de las primas a esas alturas. De hecho, el costo de esos seguros se eleva a tal grado en esas etapas que no pocos de quienes ya lo tienen se ven obligados a perderlo, con todo y su antigüedad después de décadas de haberlo pagado sin haberlo utilizado.

Ante esta disyuntiva, surgen otras opciones como es el caso de Koltin, que en los últimos meses se han registrado muchas dudas sobre sus servicios, pues es una empresa que hace fronting para una póliza colectiva con una aseguradora.

El problema de esto son dos cosas: una, la póliza va sufriendo cambios y pueden cambiar de aseguradora de respaldo sin tu conocimiento, la segunda es que no están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianza (CNSF) entonces no tienes el mismo respaldo que con una aseguradora directa.

Ante este tipo de servicio, muchas personas desconfían de las coberturas, por lo que saltan las dudas por los comentarios en redes sociales de los incumplimientos de estas aseguradoras, que son realmente una membresía con seguro médico diseñada para adultos mayores.

Incrementos de primas

Las primas de seguros médicos en México registraron incrementos de entre 20% y 25% al cierre del primer trimestre. El ajuste por factores como la inflación médica, la deducibilidad del IVA y malas prácticas hospitalarias impacta principalmente en los seguros de gastos médicos mayores.

Se destaca la eliminación de la acreditación del IVA en el pago de siniestros, pues las aseguradoras ya no pueden recuperar el impuesto pagado a hospitales y proveedores. Esto provocó un traslado directo del costo hacia los usuarios.

Antes, las compañías compensaban el IVA cobrado con el IVA pagado en servicios médicos. Sin embargo, ese mecanismo quedó sin efecto tras la reforma. “El ajuste responde a la alta siniestralidad y al cambio fiscal”, explicó Óscar Dávila Cepeda, de Amasfac.

Este cambio normativo, sumado a un aumento considerable en el volumen y costo de los servicios médicos -fenómeno conocido como siniestralidad-, ha obligado a las firmas líderes a recalibrar sus modelos de rentabilidad.

Adultos mayores, los más afectados

Las personas de la tercera edad registran las mayores alzas en el precio de sus seguros de gastos médicos. Este segmento poblacional pagará pólizas hasta 40% más caras este año, lo cual “socava sus ahorros y deteriora su patrimonio”, lamenta Erick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Las causas de este encarecimiento son diversas. Inflación médica, envejecimiento poblacional, historial de siniestralidad, imposibilidad de trasladar el IVA a partir de 2026, problemas sistémicos del sector salud y hasta malas prácticas en hospitales explican este ajuste, dice.

De acuerdo con el especialista, los aumentos promedio en gastos médicos rondan entre 20 y 25%, pero hay alzas más pronunciadas en personas de 60 años o más, quienes, por lo general, recurren con más frecuencia a su seguro.

Factores detrás de este aumento

Indudablemente, hay un efecto por no poder trasladar el IVA, porque la base de cálculo de cualquier prima (precio del seguro) es el costo de la siniestralidad, y en el caso de los seguros de gastos médicos y de automóviles, si ya no puedes trasladar el IVA se convierte en pérdida y, por ende, en base de cálculo.

No se puede lucrar ni tributar con la salud y desgraciadamente la salud sigue siendo un negocio para todos.

Ahora, ojalá todo fuera el IVA. El problema que tiene México, y que lleva cinco años acumulando, es que la inflación médica ronda entre 13 y 15%; si le agregas a esto el IVA, directamente tienes el incremento de 22% o 23 por ciento.

Hay un tema que se cobra también: el envejecimiento, a mayor edad, mayor recurrencia de los servicios médicos. Ese factor es el que cada aseguradora determina y por eso estamos viendo muchas quejas, sobre todo en personas mayores de 60 años, que tienen unos saltos importantes en su prima de entre 30 y 40 por ciento.