Sexto Sentido se estrenó con éxito en Maussan Televisión

El programa con Martin Aparicio

Para explorar el crecimiento espiritual y el funcionamiento profundo de la mente humana

Por Arturo Arellano

Sexto Sentido con Martín Aparicio se estrenó con éxito en Maussan Televisión como un espacio que busca explorar el crecimiento espiritual y el funcionamiento profundo de la mente humana, integrando filosofía, neurociencia y pensamiento crítico.

A partir de su propia búsqueda interior —iniciada en las enseñanzas del Cuarto Camino—, Aparicio desarrolla un formato que combina entrevistas, vox populi y reflexiones para acercar al público a temas complejos desde una perspectiva clara, pero directa.

En entrevista, el conductor advirtió sobre el peso que tienen las redes sociales y la inteligencia artificial en la vida cotidiana “Estamos viviendo la influencia poderosísima de redes sociales, y ahora ya la inteligencia artificial. Si un ser humano, adulto joven adolescente, no tiene los pies puestos en la tierra, sí les genera desorientación y comienzan errores, como la necesidad de los likes como valorización del individuo. Alguien pone una foto, un reel y si solo tiene likes, cae en depresión, o por lo menos un desánimo total”.

Aparicio también señaló el cambio en las comparaciones sociales “Hace años la gente se comparaba con su vecino, con el primo en tu círculo social, pero hoy es con gente que vive viajes asombrosos, con físicos espectaculares, con mucho dinero, y la gente se hace consciente de todo lo que existe y a lo que probablemente nunca tendrá acceso, lo que detona depresión, ansiedad”.

Además, recordó una conversación con un especialista vinculado a la OMS “Entrevisté a un doctor de la OMS, doctor en comunicación, vocero de la OMS, y señalaba que en 2023 las enfermedades número uno de discapacidad humana iban a ser depresión y ansiedad, provocadas por el smartphone, el internet, las redes sociales”.

Un enfoque directo y sin filtros

El programa, explicó, no busca ser complaciente ni “políticamente correcto” “El programa no es tan filosófico como sonó ahorita, es más confrontativo. En muchos programas quieren hablar de un tema, pero se andan por las ramas, quieren ser políticamente correctos y acá no, aquí se dicen las cosas tal cual son, por eso ponemos una advertencia de que el programa es confrontativo, si te quedas te aguantas, rompemos paradigmas”.

Aparicio añadió que incluso abordan conceptos incómodos “Hablamos mucho de lo que la gente relaciona con un insulto pero no lo es: la estupidez. Nosotros lo abordamos desde todo un tratado de investigación”.

Como ejemplo, mencionó las relaciones afectivas “Por ejemplo, de repente tienes una pareja y te deja de amar, así es la vida, y no se puede ir porque si se va armas un zafarrancho, qué grado de estupidez es esta en los seres humanos, que creen que una persona les pertenece y no las dejan ir, sin una problemática”.

Comprender en lugar de buscar validación

Uno de los ejes del programa es replantear la idea de felicidad “Necesitamos despertar en la gente el sexto sentido que siente el verdadero camino, por ejemplo la felicidad, y la felicidad no está en tener sino en comprender, en no necesitar validación”.

El conductor subrayó que el proyecto se nutre de múltiples disciplinas y del contacto directo con la gente “Nosotros nos enfocamos en el fenómeno que debe ser… no solo hablamos de diferentes disciplinas, filosofía, historia, metodología de la investigación, hasta vox populi, porque salgo con cámara y micrófono a la calle. Cada mente es absolutamente distinta, hay 8 mil 400 millones de habitantes en la tierra y cada mente es diferente como huella digital”.

También enfatizó la diferencia entre creencias y realidad “Buscamos aclarar que las creencias subjetivas no encajan con la realidad, una cosa es lo que tú crees y otra la realidad”.

Sufrimiento, identidad y conducta

Aparicio abordó cómo el programa analiza fenómenos actuales relacionados con la identidad y el comportamiento “Llevamos a la gente a un alto nivel de comprensión… hoy puede estar de moda los therian, me autopercibo como un perro, esto obedece a procesos psicológicos diversos, en muchos casos es por llamar la atención, pero en lo general, lo que hace el individuo, es resentir el peso de las redes sociales en las nucas”.

Agregó que, en algunos casos, estas conductas están vinculadas a la necesidad de reconocimiento “La gente que no ha tenido un logro de admiración entre su círculo de manera exitosa y profesional, entonces lo está logrando por el lado de llamar la atención y ser tomado en cuenta, ser admirado o visto, está disfrazando fracasos con puntos de llamado de atención”.

Desde su perspectiva, el objetivo es liberar al individuo de esa necesidad “Cuando le muestras al ser humano que no necesita llamar la atención de nadie y que él mismo es suficiente para llevar satisfactoriamente su vida, entonces se libera y no necesita estar creando originalidades impulsadas por movimientos del sistema macroeconómico político”.

Sexto Sentido se transmite por Maussan Televisión, canal 3.3 de televisión abierta, y en redes sociales, de lunes a viernes a las 00:00 horas.