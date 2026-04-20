“Mis Traumas, Mis Chistes” nominada a los Spotify Podcast Awards 2026

Fer Lozano y Stephany Leal en la categoría de “Revelación”

Uno de los proyectos más prometedores del año, marcando un hito importante en la trayectoria de ambas creadoras.

A menos de un año de su lanzamiento, el podcast “Mis Traumas, Mis Chistes”, conducido por Fer Lozano y Stephany Leal, ha sido nominado en la categoría “Revelación” de los Spotify Podcast Awards 2026, consolidándose como una de las propuestas emergentes más destacadas del panorama digital.

El podcast, que actualmente cuenta con 37 episodios y estrena uno nuevo cada domingo en Spotify y en los canales de YouTube de ambas creadoras, ha destacado por su estilo auténtico, cercano y lleno de humor, conectando con una audiencia joven que encuentra en sus historias un espacio de identificación y entretenimiento.

Fer Lozano compartió su emoción ante esta nominación: “Estoy muy emocionada y muy orgullosa de todo lo que he creado al lado de mi compañera”.

Además, destacó el crecimiento personal y profesional que ha vivido a lo largo del proyecto: “He crecido como persona y creadora con este podcast de una manera muy impresionante, me siento más desarrollada y más comprometida con esto que es mi trabajo.

Estoy lista para cualquier cosa que se venga, shows, stand up, lo que sea… porque al final de cuentas es lo que amo hacer”. “Mis Traumas, Mis Chistes” nació de manera espontánea tras un viaje a Canadá, en el que Fer Lozano y Stephany Leal se conocieron y conectaron de inmediato.

“Fue un click increíble… indirectamente nos propusimos hacer un podcast y de ahí nació. Al estar nominadas en menos del año es uno de nuestros récords más impresionantes”, comentó Lozano.

El impacto digital de Fer Lozano, representada por PLUM Agency, ha sido clave en la expansión del proyecto: actualmente suma 495 mil suscriptores en YouTube (@lozano_gf), más de 2.1 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, consolidándose como una de las voces emergentes más influyentes del entretenimiento digital en habla hispana.

La nominación en los Spotify Podcast Awards 2026 posiciona a “Mis Traumas, Mis Chistes” como uno de los proyectos más prometedores del año, marcando un hito importante en la trayectoria de ambas creadoras. Las votaciones estarán abiertas del 20 de abril al 4 de mayo en las plataformas digitales de Spotify.