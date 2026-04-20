Angélica Estrada, estudiante seleccionada para el International Air and Space Program

Talento UAEMéx rumbo al espacio

La estudiante de Ingeniería Electrónica destaca por su trayectoria académica y su participación en diversos proyectos en el sector aeroespacial y busca apoyos, patrocinios y donaciones

Toluca, Méx.- Desde muy pequeña, Angélica María Estrada Hernández sintió una curiosidad difícil de ignorar: mirar al cielo y preguntarse qué había más allá. Hoy, esa inquietud se ha transformado en una trayectoria académica prometedora que la coloca a un paso de uno de los programas internacionales más importantes del sector aeroespacial.

Originaria de Zinacantepec, Estado de México, Angélica tiene 19 años y es estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), donde ha encontrado el espacio ideal para comenzar a construir su sueño de convertirse en astronauta.

“Si hay más cosas allá arriba, ¿por qué quedarme aquí?”, recordó haber pensado durante su adolescencia, cuando su interés por la física y las matemáticas comenzó a tomar forma.

Ese interés pronto se convirtió en acción. Desde la preparatoria, Angélica buscó oportunidades para acercarse al ámbito aeroespacial, como su participación el año pasado en un campamento impulsado por la astronauta Katya Echazarreta.

Más tarde, ya como universitaria, se integró a la Sociedad Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería (SAFI), donde, junto a otros estudiantes, ha trabajado en el desarrollo de cohetes experimentales, fortaleciendo sus conocimientos de manera autodidacta.

Su esfuerzo y constancia rindieron frutos recientemente al ser seleccionada para el International Air and Space Program (IASP), un programa en colaboración con la empresa AEXA y la NASA, donde los participantes entrenan durante una semana como astronautas. El proceso de selección incluyó una exigente entrevista en la que demostró sus conocimientos sobre el espacio y su compromiso con la ciencia.

Para Angélica, esta oportunidad representa no solo un logro personal, sino también un paso firme hacia su meta profesional: especializarse en el área aeroespacial y, eventualmente, colaborar con organizaciones como la NASA, Blue Origin o SpaceX.

Sin embargo, el camino no está exento de retos. El costo del programa supera los 4 mil dólares, una cifra considerable para una estudiante. Por ello, actualmente busca apoyos, patrocinios y donaciones que le permitan concretar este importante paso en su formación.

Más allá de sus logros académicos, Angélica se define como una joven curiosa, creativa y perseverante. Disfruta leer, hacer manualidades y diseñar su propia ropa, actividades que, asegura, le ayudan a mantener un equilibrio frente a las exigencias de su carrera.

Consciente de su papel como mujer en la ciencia, envió un mensaje claro a otras jóvenes: “Nunca dejen de perseguir sus sueños. No basta con desearlo, hay que luchar por ello, aprender de los errores y seguir adelante”.

Para ella, representar a la UAEMéx en un programa internacional es motivo de profundo orgullo. “Poder decir que la universidad está en la NASA es un gran logro. Me siento muy orgullosa de mi casa de estudios”, afirmó Angélica María Estrada Hernández.

Para hacer realidad su participación en el International Air and Space Program, Angélica abrió una cuenta en GoFundMe, mediante la cual busca reunir los recursos necesarios. La invitación está abierta a la población en general y, de manera especial, a la comunidad universitaria, para sumarse a su causa y respaldar a una joven que llevará el nombre de la UAEMéx al espacio.