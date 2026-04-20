Kyra Galván destacó la vigencia del pensamiento de Sor Juana en la UAEMéx

Toluca, Méx.- En el marco del aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) recibió a la escritora Kyra Galván, quien impartió la conferencia magistral “Vigencia del pensamiento y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz”, en la Sala “Gustavo Baz” del Edificio de Rectoría.

Acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, la autora explicó que su ponencia tuvo como propósito evidenciar, mediante diversos ejemplos, la relevancia que mantienen las ideas de la autora novohispana en el contexto contemporáneo, así como propiciar la reflexión en torno a la vigencia de su pensamiento y su obra.

Galván señaló que fue ella quien propuso el tema, a partir de su interés y trayectoria en el estudio de Sor Juana, cuya producción —subrayó— trasciende el ámbito literario al abarcar distintas disciplinas y sostener una postura adelantada a su tiempo en defensa del derecho de las mujeres a la educación.

“La importancia de Sor Juana no radica únicamente en su vasta obra —que incluye poesía, dramaturgia, ensayo e incluso investigación científica—, sino en su pensamiento, que pugna por la igualdad en el acceso a la educación para las mujeres”, destacó.

Respecto al impacto de su conferencia, la escritora expresó su interés en motivar a las y los estudiantes a acercarse a la lectura y a explorar la obra de Juana de Asbaje, así como a reflexionar sobre problemáticas actuales, como la equidad de género.