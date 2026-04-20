Agentes antidrogas de EU se le cuelan a Sheinbaum por los estados

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Si algo ha quedado en claro desde enero de 2025, en que Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca, es que, para él y sus agencias de inteligencia Y Justicia, fuerzas antidrogas, militares y civiles, irse contra cárteles mexicanos es una prioridad que se debe cumplir sin cuartel.

Y como en las guerras y en el amor -de vecinos- todo se vale, el mandatario norteamericano ha acudido desde aplicar aranceles hasta ejecutar toda una batería de recursos de poder para obligar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a abrirse a una estrategia dictada desde Washington y que de entrada contempla la participación de militares o agentes de EU en operativos antidrogas en territorio mexicano.

Esta estrategia choca de frente con la política dominada por una ideología radical de izquierda asumida desde el sexenio anterior, de Andrés Manuel López Obrador, y continuada hoy por Claudia Sheinbaum de no permitir el acceso fluido de agentes antidrogas norteamericanos en investigaciones y operaciones en México, como sí se hacía en gobiernos anteriores.

Ese impedimento, y la estrategia oficial de “abrazos no balazos”, afirman todos los que saben y no saben, fue lo que propició el crecimiento extremo de los cárteles y sus brazos del crimen organizado en México, que hoy tienen bajo su control a grandes segmentos del gobierno y ahogado al país con extorsiones de todo tipo -especialmente a empresas-, cobro de piso, secuestro, tráfico de migrantes, ejecuciones, control e intervención en minas, huachicol y fijación de precios en decenas de productos básicos o dominio de las áreas de seguridad en municipios y estados, y sus presupuestos.

Para impedir la intervención de agentes de EU en México, AMLO y Sheinbaum han incluso promovido reformas constitucionales y el establecimiento de sanciones penales y reglas administrativas draconianas a cumplir por esos agentes.

Omar García Harfuch, el aliado de EU

Con la llegada de Trump y sus presiones, enfrentada a una nueva realidad que le hacía cada vez más difícil mantener los dictados ideológicos de su antecesor en seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a su cercano ex titular de Seguridad en la CDMX, Omar García Harfuh, como su secretario de Seguridad Federal, quien rápidamente se ha adaptado y establecido relaciones confidenciales con el Departamento de Estado de EU y sus agencias de seguridad, especialmente con la DEA, la CIA y el FBI y el Comando Norte.

Afirman que García Harfuch ha hecho un trato con EU-Trump: si ustedes no intervienen directamente en territorio mexicano, ustedes me dicen lo que quieren y dónde están sus objetivos y yo me encargo de combatirlos.

Así, García Harfuch, bajo la directiva e informes de inteligencia de EU, ha orientado a sus fuerzas y coordinado a Marina y Ejército para ubicar y destruir ya más de 2 mil laboratorios de drogas sintéticas y fentanilo, y capturado y encarcelado a más de 50 mil delincuentes. Así localizó y abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, creador y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más importante y peligroso, no solo en México sino en el mundo.

En gran parte de esos operativos -se afirma- han participado agentes de EU encubiertos par certificar la veracidad de los hechos.

Intervención bajo el esquema de “instructores”

Eso podría haber ocurrido el pasado fin de semana en Chihuahua, donde Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, murió luego de un operativo antidrogas junto con el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos en un accidente automovilístico en la zona serrana de la entidad.

Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado 19 de este abril, cuando el vehículo oficial en el que viajaban derrapó y cayó a un barranco de unos 100 o más metros de profundidad en una ruta cercana al municipio de Guachochi.

César Jauregui, fiscal General del Estado, reconoció que las identidades y nacionalidades de los fallecidos son ciertas, dos mexicanos y dos norteamericanos, pero desechó que los agentes de EU hayan participado en el operativo de localización y destrucción de un mega laboratorio de fentanilo realizado en esa zona horas antes.

El fiscal afirma que los estadounidenses -adscritos a la Embajada de EU en México, que encabeza el ex agente Ronald Johnson-, participaban en un entrenamiento y capacitación de agentes policiacos mexicanos en uso y combate de drones y que, luego de enterarse del operativo contra el mega laboratorio conversaron con el director de la Agencia Estatal de Investigación y que le solicitaron llevarlos con él, ya que iban al mismo lugar.

Éste los subió a su camioneta blindada que iba a la punta de un convoy de 5 vehículos y que fue la que en la madrugada derrapó y cayó al barranco donde explotó, provocando la muerte de las 4 personas que viajaban en ella.

Sheinbaum dice que desconocía lo de instructores de EU

En su mañanera de ayer, de regreso de Barcelona, la presidenta Sheinbaum dijo no estar enterada que agentes instructores de EU entrenaban a agentes de Chihuahua y adelantó pediría información sobre el caso.

Morena-PAN van por la gubernatura de Chihuahua

En este contexto, el fin de la semana no sólo reapareció en el estado la senadora morenista con licencia Andrea Chávez, a quien su ya avanzado embarazo no le impide aspirar con todo a suceder a la gobernadora panista Maru Campos -quien andaba del brazo de su amiga la gobernadora Tere Jiménez en Aguascalientes en la Feria de San Marcos-, mientras Morena reorganizaba a sus liderazgos municipales y distritales para la contienda electoral de 2027.

En esa pelea andan el también senador blanquiazul Mario Vázquez y el alcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuellar, quien dice hasta que está dispuesto a enfrentarse con el senador Adán Augusto López para evitar que la senadora Chávez reciba su apoyo.

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