2027, la hora de las mujeres

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Son muchos años en los que las mujeres no han sido consideradas como se debe en cuanto a la selección de candidatos a los gobiernos estatales.

Décadas completas pasaron desde el arribo de México a la modernidad, en que las mujeres veían pasar las nominaciones, sin ser tomadas en cuentas.

Fue hasta 1979 que asomó la primera mujer candidata a un gobierno estatal y la distinción recayó en la escritora y poetisa, Griselda Álvarez Ponce de León, postulada en el estado de Colima.

Las dos primeras nominaciones de mujeres corresponden a los estados menos poblados de México, Colima y Tlaxcala notándose en ello la marginación que sufría ese género en correspondencia con los hombres.

Beatriz Paredes de Tlaxcala fue la segunda mujer en alcanzar una gubernatura por la vía del sufragio, postulada por el entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional, ocho años después de la primera.

Las tercera y cuarta mujeres gobernantes surgieron como interinas o sustitutas, sin pasar por las urnas.

Hasta que, en 2004, surgió la tercera mujer más votada, Amalia García en Zacatecas.

En 25 años, solamente tres mujeres fueron electas en las urnas como gobernadoras, lo que muestra el atraso del país en ese tema de la democracia.

Después de ello Ivonne Ortega ganó en Yucatán el gobierno estatal, siendo la segunda mujer en esa entidad en gobernar, ya que años antes, Dulce María Sauri había actuado como sustituta.

Un nuevo lapso de nueve años para que otra mujer fuera electa como gobernadora en Sonora, Claudia Pavlovich.

Fue a partir de 2015 cuando se abrieron nuevas oportunidades para que más mujeres fueran nominadas por los distintos partidos para ocupar el cargo de gobernadora.

Hasta entonces solamente una mujer ganó por parte de la oposición, Amalia García en Zacatecas.

En 2018 surgió la primera mujer en recibir el apoyo de los electores para gobernar la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy Presidenta de la República, siendo la primera de las mujeres en gobernar con el respaldo de las urnas la ahora CDMX, ya que Rosario Robles fue sustituta.

La poblana Martha Erika Alonso consiguió la victoria en Puebla en el mismo 2018, aunque solamente duró unos cuantos días, ya que perdió la vida en lo que se consideró un accidente aéreo.

Durante los comicios de 2021, apenas hace cinco años, un importante núcleo de mujeres fueron electas como gobernantes, en la primera aparición masiva de mujeres votadas en las urnas.

Esas mujeres surgidas de las urnas dejarán de ser gobernantes el año próximo, ocasión en que los partidos deberán postular a cuando menos nueve mujeres cada uno para hacer realidad la equidad de género con la que ahora se rigen los tiempos electorales.

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Siguen las cuarteaduras de la alianza de Morena con el PT y el Verde en la CDMX, donde parece ser se mantendrá la distancia entre los tres. La definición de los verdes de llevar a la senadora Ruth González Silva, como su candidata al gobierno de San Luis Potosí no permite la reconciliación entre ellos… Las ternas para integrar a los tres nuevos miembros del INE, deja ver el control que mantendrá Morena dentro del órgano electoral.

ramonzurita44@hotmail.com

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