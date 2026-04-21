Analizan en UAEméx los desafíos del envejecimiento poblacional en México

Toluca, Méx.- Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, el Seminario Internacional Multidisciplinario de Envejecimiento de la Población (SIMEP), organizado por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), se consolida como un espacio fundamental para el análisis de las condiciones y desafíos que enfrenta la población adulta mayor en la actualidad.

El profesor de la Facultad de Antropología, Pablo Jasso Salas, explicó que México atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, lo que vuelve indispensable la generación de espacios académicos dedicados a la investigación y difusión de este fenómeno.

“A diferencia de Europa, donde esta transición demográfica tomó más de un siglo, en México ocurrió en apenas 22 años. Tan solo en el Estado de México hay cerca de dos millones de personas adultas mayores, y se estima que para 2050 uno de cada cuatro mexicanos pertenecerá a este grupo”, advirtió.

Ante este panorama, el académico subrayó la urgencia de fortalecer la infraestructura, así como de formar personal especializado en disciplinas como la gerontología, que permitan atender de manera integral a este sector. Asimismo, señaló que las ciudades actuales no están diseñadas para las necesidades de las personas mayores, lo que dificulta su movilidad y acceso a servicios.

“Es necesario implementar políticas públicas que atiendan sus necesidades de salud y bienestar, no solo desde una perspectiva correctiva, sino también preventiva”, enfatizó.

El SIMEP, que se desarrolla en 10 sesiones a lo largo del año, tiene como objetivo formar profesionales con sensibilidad social hacia este grupo poblacional. En esta edición participan 312 estudiantes de disciplinas como gerontología, antropología y enfermería, provenientes de diversas entidades del país.

El seminario también cuenta con la participación de especialistas de Argentina y Colombia, así como de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Anáhuac Mayab-Yucatán, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Estatal del Valle de Toluca, además del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo), el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y la Facultad de Geografía de la UAEMéx.

Entre los temas abordados destacan las discapacidades, la sexualidad en la vejez, la soledad y la violencia, analizados desde perspectivas clínicas y sociales. También se exploran problemáticas emergentes en ámbitos poco estudiados, como el turismo, así como enfoques antropológicos que invitan a dejar de idealizar a las personas mayores y reconocer la complejidad de sus realidades.

El seminario se realiza de manera virtual todos los miércoles y concluirá el próximo 21 de octubre, en el marco del aniversario de la Facultad de Antropología, con actividades académicas y culturales que incluirán la participación de personas adultas mayores y presentaciones artísticas.

Finalmente, Pablo Jasso Salas hizo un llamado a la sociedad, especialmente a las y los jóvenes, a involucrarse en esta problemática. “Es fundamental generar sensibilidad, porque eventualmente todos formaremos parte de este grupo. Debemos construir desde ahora las condiciones para un envejecimiento digno, sostenible y con bienestar”, concluyó.