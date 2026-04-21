Entrega Isaac Montoya la rehabilitación de puente peatonal en Minas San Martín

Movilidad segura en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- En un esfuerzo conjunto por devolver la seguridad y la dignidad a la comunidad de la colonia Minas San Martín, el alcalde Isaac Montoya entregó obras de rehabilitación integral de la Escuela Secundaria «Emiliano Zapata» que se realizó de manera coordinada con el gobierno del Estado de México, como la reconstrucción del paso peatonal que conecta esta colonia con Minas San Martín.

De esta manera, dijo el presidente municipal ante las y los vecinos, así como personal académico, se garantiza una movilidad segura para más de mil ciudadanos que transitan diariamente por el área.

Estas acciones responden a una demanda histórica de los vecinos, quienes, tras el desastre natural del 24 de septiembre de 2024, cuando las lluvias provocaron el desborde de la Presa de los Cuartos, en aquel entonces, las autoridades salientes informaron que la reconstrucción era inviable, declarando el sitio como pérdida total, siendo sentenciados al cierre definitivo de su plantel.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Alcalde Isaac Montoya, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y empresas especializadas, demostró que la restauración era posible. Con esta entrega, se reanuda la vida académica y la conectividad en una de las zonas que más sufrió los embates climáticos en años recientes.

En este sentido, Montoya Márquez, expresó su satisfacción al ver cómo la escuela se mantiene activa, calificando la obra como una intervención oportuna que se convertirá en un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad.

Afirmó que este logro es una señal clara de que el municipio avanza por la ruta correcta en el rescate de las comunidades, devolviendo el brillo, la justicia y, sobre todo, la dignidad a las zonas que más lo necesitaban.