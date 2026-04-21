Senadores denuncian que reforma a la Ley de Vivienda es un “Caballo de Troya”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Como acostumbra la llamada Cuarta Transformación, con dispensa de trámites y con grandes alabanzas se presentó ayer en el Senado una iniciativa que supuestamente permitirá avanzar enormemente en la solución del problema nacional de la falta de vivienda, pero de inmediato la oposición puso en evidencia la verdadera intención: autorizar al gobierno federal a apropiarse de las valiosas reservas de los institutos del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La respectiva iniciativa fue dictaminada y aprobada apenas un día antes (lunes 20) en sesión de comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, y aunque las normas del Poder Legislativo imponen que para ser discutida por el pleno debe pasar dos lecturas, ese requisito se dispensó con el voto de la amplia mayoría del oficialismo y pasó a dictamen con solo una lectura, requisito que tampoco se cumple, pues se considera realizado por el hecho de haber sido incluido en el Diario de los Debates.

La asamblea del Senado se había iniciado con un orden del día en donde no aparecía el tema de la vivienda, pero la presidenta de la Cámara en funciones, Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, informó haber recibido el referido dictamen de las comisiones y procedió a solicitar la anuencia del pleno para incluirla en los temas a tratar en esa sesión.

Una vez dispensados los trámites, se inició la discusión. Como corresponde, la presentación del dictamen para solicitar su aprobación estuvo a cargo de integrantes de las comisiones, claro todos del bloque oficialista: Geovanna Bañuelos de la Torre (Morena), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Virginia Magaña Fonseca (PVEM), a nombre de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda; y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

“Este dictamen, compañeras y compañeros, refrenda el compromiso de solidaridad con nuestra clase trabajadora, al tiempo que contribuye de manera directa al bienestar de millones de familias mexicanas”, afirmó al recomendar la aprobación del dictamen, a lo cual agregó:

“Con su aprobación, si es que ustedes así lo consideran, daremos un paso firme hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y avanzamos en la construcción de un país más justo, donde el acceso a una vivienda adecuada deje de ser un privilegio, y se consolide como un derecho efectivo para todas y todos.

“Las reformas y adiciones a la Ley de Vivienda establecen el concepto de vivienda adecuada que está alineado con nuestra Constitución y con estándares internacionales de derechos humanos, como el de la ONU-Hábitat.

“Pero lo más trascendente de este concepto es que cumple con los lineamientos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad en la tenencia y buena ubicación”.

Los otros voceros expusieron argumentos similares, además de señalar que, con esta reforma, se parmitiría al gobierno nacional avanzar en llenar el enorme hueco por la falta millones de viviendas o por el mal estado de otras tantas. Según Bañuelos, alrededor de 22 por ciento de las viviendas presentan rezago habitacional, esto quiere decir que una de cada cinco viviendas en México tiene problemas de hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos.

“El problema no se detiene ahí, en los próximos años se necesitarán al menos 3.8 millones de viviendas adicionales para atender el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares”, agregó la senadora “morena”.

Luego de tan emotivas recomendaciones, llegó el posicionamiento de los diversos partidos, entre los cuales destacaron las críticas y advertencias de la oposición.

A nombre de MC, Alejandra Barrales Magdaleno confirmó que la escasez de vivienda es un grave problema:

“Estamos en presencia de una reforma que la mayoría en este Senado, el oficialismo, aprovecha una vez más un tema que nos preocupa a todas y a todos los mexicanos: la necesidad de vivienda en nuestro país.

“Es un problema real, tenemos un faltante, un déficit de ocho millones de viviendas… el problema es real, eso es indudable”, añadió la legisladora, quien luego planteó sus desacuerdos:

“Lo que a nosotros nos preocupa es, particularmente, el artículo 56 de esta iniciativa, y nuestras preocupaciones son de forma y de fondo.

“De forma, porque estamos hablando de una iniciativa que, seguramente ustedes recordarán, en febrero del año pasado se proponía en una iniciativa desde la Presidencia en reformar la Ley del ISSSTE, para tocar los fondos de los trabajadores, para poder construir vivienda.

“En aquel entonces, al enterarse los trabajadores, de inmediato se manifestaron, se movilizaron, de tal forma que el gobierno tuvo que dar marcha atrás a esta iniciativa.

“Y decimos que tenemos un problema de forma porque hoy es la misma iniciativa, hoy se busca darle autorización al Fovissste, que es el Fondo de los Trabajadores para Vivienda, para que pueda tocarlos el gobierno y poder construir con ellos esta vivienda.

“El otro tema que nos preocupa, como lo hemos dicho, es justamente el que no se está consultando a los trabajadores. Aquí hemos escuchado en esta tribuna que han planteado que esta propuesta es muy buena, que es muy noble, que tiene todo de positivo.

“Si es tan positiva, como ustedes lo dicen ¿por qué no les preguntan a los trabajadores?

Barrales respondió su pregunta. Sostuvo que los trabajadores “difícilmente van a estar a favor, porque esta propuesta no tiene contrapesos”.

“Por eso estamos inconformes con la forma”, dijo la representante de MC, quien puso en evidencia el “gato encerrado”:

“En el fondo, se trata de meterle mano a 286 mil millones de pesos, que es lo que hoy tiene el Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado.

“Ya se tocó el dinero de los trabajadores de la iniciativa privada y hoy lo que piden con esta iniciativa es tocar el dinero, pero ahora de los maestros, de los policías, de los trabajadores de este Senado, de la Cámara de Diputados, de trabajadores del Metro, de todos los trabajadores del Estado, pero sin su autorización”.

El siguiente turno fue para la senadora Mely Romero Celis del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien de inicio para expresar su desacuerdo con una iniciativa que tras el “noble ropaje de vivienda adecuada esconde una de las amenazas más graves al patrimonio de las y los trabajadores de México, específicamente a los trabajadores del sector público, del gobierno, del magisterio y más.

Precisó que nadie se opone a planes o proyectos para mejorar la vivienda. De hecho recordó haber presentado una iniciativa con tal finalidad, pero enseguida justificó el desacuerdo de su bancada con esa iniciativa del oficialismo.

El dictamen que hoy nos presentan, dijo, “no es un avance en derechos, es un “Caballo de Troya” para el despojo financiero. Lo que estamos presenciando es la gestión de un nuevo “huachicol” de vivienda.

“Fíjense nada más, es el mismo personaje que dirigió Pemex, mientras el robo de combustible alcanzaba los 58 mil barriles diarios mediante una red de complicidad interna. Ese señor, Octavio Romero Oropeza, es ahora quien opera el Infonavit. Allá en Pemex la complicidad, desde adentro, permitió que el hidrocarburo fluyera hacia manos ilegales. Está documentado, está evidenciado.

“Hoy, con la reforma al artículo 56, le dan permiso a este señor. Le entregan las llaves de la válvula de los ahorros de los trabajadores para que el dinero fluya hacia una constructora estatal opaca.

“Este no es un modelo de justicia social, es un modelo redondo de negocio para Morena y sus empresas aliadas”, sentenció la legisladora priista, al continuar con su denuncia:

“Es inaudito que las instituciones encargadas de la vivienda, para las familias mexicanas, entreguen contratos de casi mil millones de pesos para viviendas del bienestar a empresas como Agicresa, propiedad de los hermanos de un diputado federal de Morena. Es el colmo del descaro”.

A pesar de las denuncias, es casi seguro que la iniciativa se apruebe, sin cambios. Para eso es la mayoría oficialista.