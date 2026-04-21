Azucena Cisneros impulsa mega obras que transforman a Ecatepec

Beneficios en Ciudad Cuauhtémoc

Ecatepec, Méx.- El enorme Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar más de cinco mil metros cúbicos de agua potable, y el increíble Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza, que inicia en las comunidades La Florida y Fuentes de Aragón, son dos magnas obras que transformarán la vida de miles de ecatepenses.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss supervisó los avances de ambas obras, así como del CBTIS de Ciudad Cuauhtémoc, que pronto estarán concluidas y serán entregadas a la comunidad, lo que beneficiará a miles de personas.

«Este tanque va a dar millones de litros de agua. Estamos ya listos para empezar a llenarlo a finales de abril y entrará en funcionamiento la primera semana de mayo. Tenemos un ejército (de trabajadores) para poder resolver fugas», expresó.

Cisneros Coss observó desde adentro el enorme Tanque Maestro, de 23.87 metros de diámetro y 11.45 metros de altura, con capacidad para almacenar cinco mil 129 metros cúbicos de agua potable, con tecnología de vidrio fusionado al acero, ubicado en calle Cardenal, colonia Ciudad Cuauhtémoc Sección Xochiquetzal, en la parte alta de esta comunidad.

«Es un tanque increíblemente grande, histórico en Ecatepec. Y la verdad toda la gente de Ciudad Cuauhtémoc se lo merece», mencionó. El depósito, que presenta 90 por ciento de avance, abastecerá de agua potable a varias comunidades de la región y sustituye a otro de apenas 500 metros cúbicos, que era insuficiente para suministrar líquido a toda la zona.

Cisneros Coss también supervisó los trabajos en la avenida Pichardo Pagaza, a la altura del Metro Ecatepec, vialidad que cruza varias comunidades y en la cual los gobiernos federal, estatal y municipal construyen un Sendero Seguro.