Fortalece Tlalnepantla la conciencia ambiental con «Guardianes del agua»

Reconocen labor del personal docente

Tlalnepantla, Méx.-En un esfuerzo coordinado entre las autoridades municipales, educativas y la comunidad, el gobierno de Tlalnepantla impulsa el programa «Guardianes del Agua”, a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), una iniciativa diseñada para formar ciudadanos responsables y conscientes del valor del vital líquido.

Durante el evento de toma de protesta en la escuela Primarias Alfredo Del Mazo Vélez, a niñas, niños, jóvenes y padres de familia, se destacó la urgencia de proteger este recurso no renovable que actualmente enfrenta un periodo de estrés hídrico.

El compromiso asumido por los asistentes incluye acciones directas como cerrar correctamente las llaves, reutilizar el agua, reportar fugas y hacer un uso moderado de la misma en todos los entornos.

Esta iniciativa reconoció la labor del personal docente de las zonas escolares P091 y P097, así como los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Se enfatizó que la educación y la cultura tienen un poder transformador fundamental para inculcar valores de respeto y amor al medio ambiente.

En este sentido, las estrategias pedagógicas se alinearán para que el aprendizaje trascienda el aula y se refleje en cambios de comportamiento que beneficien directamente a la comunidad de Tlalnepantla.

Se hizo un llamado a mantener estas acciones de forma permanente como un nuevo estilo de vida, ya que la participación activa de los padres de familia es clave para motivar a los menores en el cuidado de los recursos naturales.