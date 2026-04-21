Denuncian al diputado Eruviel Ávila por violencia psicológica

Ecatepec, Mex.- María Irene Dipp Walther señaló públicamente a su esposo, el diputado federal Eruviel Ávila Villegas, por presunta violencia psicológica y amenazas. A través de redes sociales, informó que decidió separarse para proteger a sus hijos y aseguró vivir con temor constante. También responsabilizó al legislador de cualquier situación que afecte su integridad y la de su familia. Hasta el momento, Eruviel Ávila no ha emitido ninguna postura sobre las acusaciones.