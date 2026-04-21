Reconoce la gobernadora Delfina Gómez a Pfizer por 75 años en México

Destaca planta de Toluca

En 2025, la multinacional tuvo una producción anual de 194 millones de unidades en Toluca, 70% para el mercado nacional y 30 por ciento para exportación

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió a la conmemoración por los 75 años de Pfizer en México en la planta ubicada en la capital mexiquense, la cual juega un papel fundamental con una producción anual de 194 millones de unidades, así como para el desarrollo económico de la entidad.

«Pfizer forma parte de la historia de la entidad y sus familias desde los años 50 con la fundación de la planta Toluca. El largo trabajo y compromiso social han consolidado esta compañía como líder en el sector distribuyendo el 70 por ciento de sus medicamentos a nivel nacional y 30 por ciento en Latinoamérica, mi reconocimiento a esta biofarmacéutica multinacional cuya misión es crear un mundo más saludable para todas y todos», afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.

Resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo del sistema de salud, y para garantizar el acceso efectivo a vacunas y medicamentos contra padecimientos de alta complejidad, donde el Estado de México se distingue como un nodo estratégico para la industria farmacéutica global.

«Es un orgullo que el Estado de México se consolide como el corazón industrial, logístico y comercial del centro del país, como lo establecimos en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, en el eje tres, que es empleo digno y desarrollo económico. Aquí las empresas se encuentran en las condiciones para establecerse, crecer y prosperar», puntualizó la Mandataria mexiquense.

Puntualizó que estas acciones representan además la creación de empleos para las y los mexiquenses, y aseguró que se seguirá con la simplificación de trámites, la mejora de la movilidad con mejor infraestructura carretera en este «2026, Año de las Obras en Edomex», así como adecuar los perfiles de los egresados a las necesidades de la industria.

En este sentido, David Kershenobich Stalnikowits, Secretario de Salud Federal, reconoció el trabajo de la Gobernadora Delfina Gómez para que el Estado de México sea un verdadero polo de desarrollo farmacéutico para el país, con significativas zonas industriales como la de Pfizer en Toluca.

Por su parte, Juan Luis Morell, Presidente y Director General de Pfizer México, refrendó su compromiso con los objetivos del Plan México para brindar alternativas eficaces a los pacientes, ejemplo de ello es que en la planta Toluca culmina el proceso de manufactura de la vacuna de Neumococo, con la que se ha logrado un ahorro de más de 32 mil millones de pesos en la última década para el sistema de salud mexicano; así como la producción de vacunas contra el COVID-19 para superar la pandemia.

Estas acciones muestran la colaboración entre el Gobierno federal y estatal con Pfizer para mejorar el sistema de salud para las y los mexicanos.