Lanzan Buscando La Nueva Voz de Expo Compositores

Para apoyar el talento, la valentía y el arte de cientos de jóvenes

Gran final se realizará el viernes 1º de mayo en “Cetanni Polanco”

El año pasado Expo Compositores Foundation celebró sus primeros 10 años de vida, consolidándose como la plataforma más influyente para autores y compositores de habla hispana. Constituida como una organización sin fines de lucro, ha logrado fomentar el desarrollo de la creatividad de cientos de autores que permanecen en el anonimato por falta de preparación, conocimiento y recursos, ayudándoles a conseguir los medios que dignifican la dedicación a su oficio. Encabezada por su Presidenta, la Doctora Rosalía García, el proyecto fue iniciado en Los Ángeles, California, por un grupo de profesionales de la música, ejecutivos de medios, líderes empresariales y activistas filantrópicos, todos ellos emprendedores que han compartido su pasión por la música y creen en su poder para cambiar vidas.

A lo largo de una década, la influencia de Expo Compositores Foundation se ha extendido prácticamente a todo el continente y más aún, ha logrado desarrollar nuevos espacios para aquellas personas que merecen un lugar en el mundo de la música no sólo como creadores de canciones sino también como intérpretes, por eso es que a inicios de este 2026 lanzó la convocatoria para el concurso “Buscando La Nueva Voz De Expo Compositores”. Durante todo el mes de enero se recibieron videos de cientos de jóvenes de 18 a 35 años sumamente talentosos, con voces increíbles y procedentes de diversos países.

Realmente no importaba el género musical, si era una canción de su autoría o un cover, lo trascedente era escuchar la calidad de su voz, la pasión de su interpretación, su personalidad y sus cualidades artísticas para convertirse en una próxima figura de los escenarios. De esta manera es como llegaron a La Gran Final siete estupendas “promesas” que la noche de este viernes 1o. de mayo, en el corazón de la Ciudad de México, nos deleitarán con su talento en el centro de espectáculos “Cetanni Polanco”; ellos son Sama de Ecuador, Brandon Salazar de El Salvador y Tomás de Colombia, así como los mexicanos Faty de Monterrey, Carlos Eduardo de CDMX, Grecia Campos de Colima y Braulio García de Campeche. Sin duda, será una velada para celebrar su destreza vocal, sus dones, su impacto frente al público y su sentimiento, pues los siete dejarán el alma en el escenario. La emoción está por vivirse y la decisión no será fácil, ya que cada uno ellos brilla con luz propia y su entusiasmo es enorme, están frente a la oportunidad que puede transformar su vida.

El ganador recibirá como premios un Contrato de Representación Exclusiva con Expo Compositores (vigencia inicial de un año, renovable); grabación, producción y lanzamiento de un sencillo y de su video musical oficial; Expo Music será el sello encargado de seleccionar y producir el tema del artista triunfador y Expo Compositores Foundation cubrirá la inversión correspondiente a su imagen (look & feel), así como la producción y promoción de una canción. Adicionalmente, el trámite para obtener la visa estadounidense estará a cargo de “Solorio Legal” y esa noche contaremos con la importante presencia del Abogado Javier Solorio, representante de esta firma y patrocinador oficial del evento.

El jurado estará integrado por diversas personalidades de la industria como el Maestro Miguel Luna (cantautor de prestigio y uno de los compositores mexicanos más reconocidos de la actualidad), Rafa Loar (fundador y líder del grupo Elefante), Roy Villaseñor (representante de CH Records y productor), Panchín Carrillo (productor de Reyli y otros artistas) y los Señores Pedro Kominik y Bastian Acosta (directivos y representantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).

Vale la pena agregar que La Gran Final de “Buscando La Nueva Voz De Expo Compositores”, contará con el show íntimo del Maestro Miguel Luna para redondear este evento. Podremos escuchar en la voz de su creador, temas que han sido éxitos permanentes e internacionales como “No soy el aire”, “Pupilas de gato” y “Casi perfecto”, las cuales han sido hits bajo la interpretación de Carlos Rivera, Luis Miguel y Ana Cirré, respectivamente… pero que mejor oportunidad para disfrutar de éstas y muchas otras piezas, palpando el sentimiento del compositor que la hizo posibles y escuchando anécdotas alrededor de cada una de ellas.

Celebremos el talento, arropemos a nuevas voces, seamos testigos del momento que puede cambiar una vida y disfrutemos de una NOCHE INOLVIDABLE… la calidad sobra, la pasión es enorme y entre siete jóvenes se encuentra una próxima gran estrella. Es así como Expo Compositores Foundation arranca esta segunda década como organización, impulsando el talento genuino, abriendo puertas y ayudando a hacer realidad los sueños.

Este evento será engalanado con el show del Maestro Miguel Luna, uno de los cantautores más respetados de la industria musical y cuyos exitosos temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Rivera, Cristian Castro, Thalía, Pepe Aguilar, Intocable, Mijares y Bronco, Entre Otros. El jurado estará conformado por directivos de la Secretaría De Cultura de la CDMX, así como por destacadas personalidades de la industria de la música.