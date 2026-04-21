Alerta Profeco sobre fraudes en alojamientos de corta estancia

Rumbo al Mundial 2026

Recomienda verificar cuidadosamente cada detalle antes de reservar, especialmente en las ciudades sede

El crecimiento de las plataformas de hospedaje temporal ha traído consigo riesgos de fraude para quienes buscan rentas de corta estancia, por lo que ante la cercanía del Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta y difundió recomendaciones para contratar alojamiento con mayor certeza.

En los últimos años, servicio como Airbnb han ganado popularidad entre viajeros; sin embargo, también han generado quejas por incumplimientos, cobros indebidos o alojamientos que no existen. Tan solo entre 2023 y 2026, la Profeco ha recibido más de 100 reportes relacionados con este tipo de servicios, con casos de incumplimiento en la entrega del servicio, problemas con devoluciones, cobros indebidos y cambios sin autorización en las condiciones contratadas.

Aunque algunos turistas elijan hoteles para su estadía en México, la renta de domicilios temporales puede incrementar durante el magno evento de futbol, por esta razón, la Profeco recomendó tener una serie de cuidados antes de elegir un hospedaje.

La Secretaría de Turismo informó que la capital del país cuenta con más de 63,000 habitaciones en alrededor de 800 hoteles y aseguró que hay capacidad suficiente para recibir a los visitantes durante el Mundial 2026.

¿Qué deben ofrecer los hospedajes contratados?

De acuerdo con Profeco, estas plataformas ofrecen hospedaje a cambio de un precio, con o sin otros servicios complementarios: alimentación o cocina, lavandería, internet, Wi-FI, recreación, alberca, aire acondicionado, limpieza y seguridad.

Como proveedores tienen la obligación de informar claramente su identidad y datos de ubicación en México para que él o la contratante del servicio pueda tener contacto en caso de queja o aclaración; brindar descripción clara y veraz de las características de los productos o servicios ofertados.

Del mismo modo, deben informar el precio total en moneda nacional e incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo o cargo adicional; así como términos y condiciones, políticas de cancelación, devolución, reembolsos y cambios aplicables.

Los proveedores están obligados a cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados. Además, no debe pedir pagos por transferencia, PayPal o criptomonedas fuera de la plataforma, pues el pago estará protegido siempre y cuando se realice dentro del sistema.

De 2023 a 2026, Profeco recibió 106 llamadas en el Teléfono del Consumidor para solicitar asesoría sobre el servicio proporcionado por Airbnb, principalmente por negativa a la entrega del bien o servicio contratado; a la devolución del depósito, descripción del producto o servicio; negativa al cambio, por cobro indebido y modificación o rescisión sin aviso ni autorización.

¿Cómo elegir correctamente un hospedaje al contratarlo en línea?

Antes de elegir un hospedaje, debes asegurarte que la descripción del lugar y los servicios ofertados sean claros y veraces, aunado a que la información contenida en su publicidad debe corresponder a lo que realmente se ofrece.

Profeco aseveró que es primordial ver las fotografías de los espacios, el mapa de la ubicación, la distancia con los lugares de interés, pero sobre todo las calificaciones y evaluaciones que otras y otros usuarios le han dado al lugar.

Además, revisar en el perfil de la anfitriona o anfitrión, su foto, los años que tiene en la plataforma, número de evaluaciones recibidas y que su identidad esté verificada.

Una vez que elijas el hospedaje, se sugiere ponerse en contacto con el anfitrión para saber más y conocer las reglas del inmueble, las condiciones de cancelación y forma de pago. Asimismo, leer las políticas de privacidad y las normas que deberás cumplir al rentar dicho inmueble.

Es importante recordar que al contratar uno de estos hospedajes, los usuarios deben entregar el lugar tal como lo encontraron.

¿Cómo evitar fraudes?

En caso de que el usuario pagó por un alojamiento que no existe es probable que se trate de incumplimiento del servicio o un fraude, por lo que el afectado puede poner su queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) que le corresponda o presentar la denuncia por fraude ante la Fiscalía Justicia de la localidad.

Para evitar caer en ofertas que no son reales, la Procuraduría aconsejó:

Reservar únicamente dentro de la plataforma oficial

Desconfiar de ofertas demasiado baratas

Nunca pagar fuera de la plataforma

Revisar el perfil del anfitrión y las reseñas

Verificar las fotos del alojamiento

Evitar comunicación fuera de la plataforma

Revisar cuidadosamente la URL del sitio

Usar métodos de pago con protección

Reportar anuncios sospechosos