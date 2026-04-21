IKER MADRID ES HILARIO SÁNCHEZ “EL TRENZA”Espectáculos martes 21, Abr 2026
- ESTRENA NUEVO PERSONAJE EN TELEVISIÓN
El actor Iker Madrid regresa a la pantalla con un personaje de gran intensidad dramática: Hilario Sánchez, alas “El Trenza”, una figura marcada por la violencia, el rencor y la complejidad emocional.
En esta nueva producción, Hilario es un hombre que en su infancia explotó en las calles a Renato (interpretado por Sebastián Rulli). Tras un secuestro fallido, Renato logra rebelarse contra “El Trenza”, provocando su caída y encarcelamiento. Años después, Gustavo Rodríguez (Arturo Peniche) lo libera con un objetivo claro: Utilizarlo para sacar a Renato de la jugada, reactivando así una historia cargada de tensión, venganza y cuentas pendientes.
Sobre este reto actoral, Iker Madrid comparte: “Interpretar a este personaje es una oportunidad de explorar la oscuridad y el dolor con todos sus matices. Es mi cuarta producción de la mano de Carmen Armendáriz, quien ha confiado en mí para personajes muy complejos, y este no es la excepción. Hilario es un hombre trastornado, debilitado físicamente y con mucho rencor. Crear este personaje fue un gozo.”
El actor continúa consolidando su carrera con proyectos destacados en distintos formatos. En televisión, ha participado recientemente en “La Madrastra” y “Riquísimos… por cierto”, esta última próxima a iniciar grabaciones de su tercera temporada, donde da vida a Cástulo.
En teatro, se mantiene en cartelera con “Asesinato Para Dos” en el Teatro Milán, mientras que en el terreno del audio forma parte de “Atlantis”, audioserie de Amazon Prime, donde coprotagoniza junto a Regina Blandón y Raúl Briones.
Con este nuevo estreno, Iker Madrid reafirma su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos, consolidándose como una de las propuestas actorales más interesantes de su generación.