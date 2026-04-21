Ismael Salcedo presenta ID: continuidad, evolución y un nuevo capítulo tras Los Daniels

Con el sencillo “Somos lo que sigue”

El músico mexicano inicia una nueva etapa junto a Dan y una alineación renovada

Por Arturo Arellano

Después de una historia que dejó huella en la música mexicana, Ismael Salcedo, voz fundadora de Los Daniels, abre un nuevo capítulo con la convicción de quien ha recorrido el camino completo y aún tiene mucho por decir. Hoy nace ID, una agrupación que, en sus palabras, representa “la segunda parte de la historia musical” que ha construido durante casi dos décadas.

“Ahora con esta propuesta, que es la segunda parte de la historia musical que he hecho desde Los Daniels con Dan desde hace 18 años, busco dar continuidad a todos esos éxitos de los cuales soy compositor, letrista”, afirma Salcedo. Lejos de romper con el pasado, el proyecto se plantea como una extensión natural: “Ahora buscamos refrescar los mismos temas que tocamos en vivo, además de que estamos presentando el primer sencillo, ‘Somos lo que sigue’, que ya está en plataformas”.

Acompañado por Belén en la guitarra líder, Manu en el bajo y Blanc en la batería, ID construye una propuesta que honra su legado sin quedarse en él. “La banda es nueva, tiene temas nuevos, pero mi idea es que la banda adquiera su personalidad propia, porque esta fusión es distinta, porque cada miembro tiene un estilo peculiar”.

“Somos lo que sigue”: una declaración

El primer sencillo marca el tono de esta nueva etapa. “El nuevo sencillo es una canción que de alguna manera lo pensamos como introducción a lo que viene, procuramos que sea energético, con fuerza festivalera, para abrir los shows en vivo”, explica.

El tema también refleja decisiones creativas distintas: “Decidimos que en vez de que yo llevara la voz principal, la lleva Belén, que es la lead guitar y es cantante, tiene una excelente voz”. Sobre su esencia, añade: “Es una canción que tiene la seriedad de la música, de lo que conlleva una buena canción; más que una canción clavada, es una canción que da pie a lo que viene”.

El legado y la nostalgia

Salcedo no evade su pasado, lo abraza. “Justo la banda es el legado de Los Daniels que también me pertenece y que quiero seguir llevando, porque la gente también lo desea. Son temas que además prácticamente los canté todos yo y son letras mías; puedo seguir tocándolos en vivo, ya que con Los Daniels no lo harán”.

El vínculo con el público es central: “México es un país muy nostálgico en lo musical, va marcando etapas en la vida de la gente. En una carrera de 18 años hay canciones que marcan esas etapas; me tocó subir a personas que se comprometieron en el escenario, me invitaron a cantar en bodas, en fiestas familiares… eso demuestra la nostalgia que mueve a la gente, justo por eso no quiero que eso se acabe”.

Más allá de la fama

Lejos de buscar reposicionarse, el músico se enfoca en el proceso. “Yo más que buscar los nuevos éxitos, estoy en una etapa en la que quiero continuar con mi legado de vida. Soy un músico con más de 36 años de trayectoria sin parar, es algo que necesito seguir haciendo”.

Y remata: “No me interesa reposicionarme en la fama, ni crecer los egos, ese no es el fin; el fin es pasarla bien con amigos, con compañeros con los que me siento bien, y que la gente sea la que decide qué quiere escuchar y apoyar en los conciertos”.

En ese espíritu, también define el significado del proyecto: “También ID es Isma y Daniels, Isma y Dan, Isma y sus demonios”.

La banda ya comenzó a presentarse en distintos escenarios. “Hemos estado en el Festival María Chela, también en Oaxaca, y estaremos con más presentaciones en la periferia de la Ciudad de México; iremos a Plaza Las Américas de Ecatepec el 25 de abril, luego en mayo vamos a Texcoco y en Skal en Iztapalapa”, detalla.

Con la llegada de Belén desde Argentina para integrarse en la Ciudad de México, ID consolida una alineación que simboliza unión y evolución constante, mientras construye un camino propio que, con el tiempo, irá dejando atrás los temas de su etapa anterior: “Con el tiempo y la salida de más temas, iremos rezagando los que son míos con Los Daniels, y ID irá sumando sus temas representativos” concluyó.