“MOSCARDA” LLEGA AL FORO SHAKESPEARE

¡CIEN MIL CARAS EN UN SOLO ESPEJO!

DE LUIGI PIRANDELLO; PARA DESNUDAR LA IDENTIDAD FRAGMENTADA DEL SER HUMANO

– El montaje teatral explora la crisis existencial de Ángelo Moscarda, quien descubre que no es “uno”, sino “cien mil” según las miradas de los demás, en una puesta en escena desnuda y onírica que dialoga con la novela Uno, ninguno y cien mil.

– Dirigida por Verónica Albarrán, cuenta con las actuaciones de Eduardo Candás y Alexia Ávila.

– Temporada del 10 al 31 de mayo de 2026, domingos a las 13:00 horas en el Foro Principal del Foro Shakespeare; boletos generales a 350 pesos.

El espectáculo Moscarda sumerge al público en el diálogo interior de un hombre llamado Ángelo Moscarda, cuya vida se quiebra el día en que su esposa, la Sra. Moscarda, hace una simple observación sobre su nariz mientras él se mira al espejo. A partir de ese instante, su propio reflejo le devuelve la imagen de alguien que ya no es “uno”, sino “cien mil”: un ser fragmentado por todas las versiones que los demás proyectan sobre él.

El recorrido escénico reconstruye puntualmente los sucesos que lo llevan a esta revelación existencial, desde su relación matrimonial hasta las rebeldías que lo disuelven en la locura, convirtiendo el escenario en un espacio de memoria y confrontación.

La dramaturgia y dirección corren a cargo de Verónica Albarrán, quien se inspira en la novela de Luigi Pirandello. El concepto de la puesta en escena retoma las reflexiones filosóficas del personaje protagónico para llevar la problemática cervantina del ser y el parecer hasta sus últimas consecuencias: la brutalidad humana.

Las actuaciones de Eduardo Candás (como Moscarda) y Alexia Ávila (como la Sra. Moscarda) encarnan esta dialéctica entre identidad abierta y el mundo que la construye y la destruye.

La propuesta en escena se materializa en diálogo directo con la arquitectura teatral a través de un escenario completamente desnudo y sin afores. Muebles obsoletos, anticuados y en desuso, cuidadosamente seleccionados, evocan el paso del tiempo y la intimidad de la casa donde ocurre la acción. La iluminación se construye con un dispositivo de lámparas, candiles y velas que los propios actores activan en escena, generando una realidad onírica de claroscuros inspirada en la poética del film noir y el expresionismo alemán. Esta poética del espacio retoma los valores de intimidad planteados por Gastón Bachelard, al convertir la casa en el ensueño poético del mundo interior y en instrumento de análisis del ser humano.

Dirigida a un público adulto, especialmente a quienes disfrutan del cine negro y su exaltación de la psicología en una sociedad corrupta, violenta y cínica, Moscarda dialoga con la relación ambivalente entre erotismo y crueldad. En un mundo reventado por la virtualidad, los espejos múltiples y los laberintos infinitos de pantallas, la obra retoma las preguntas pirandellianas con urgencia: ¿Quiénes somos? ¿Uno? ¿Ninguno? ¿Cien mil? Es, además, una reflexión sobre los efectos de las tecnologías en la vida cotidiana y las tensiones intergeneracionales entre baby boomers y generaciones X, Y y Z.

Testimonio de la directora Verónica Albarrán:

“Moscarda nace de la necesidad de confrontar al espectador con la violencia más sutil y cotidiana: la que ejercen las miradas ajenas sobre nuestra identidad. Al despojar el escenario de todo adorno y dejar solo los muebles que el tiempo ha vuelto obsoletos, buscamos que el público se convierta en voyeur de un alma que se deshace y se reconstruye. Quisimos que la luz misma fuera un personaje, para que los actores encendieran sus propias realidades y que, al final, cada espectador saliera preguntándose cuántas versiones de sí mismo ha permitido que los demás escriban. Esta no es solo una obra sobre la locura; es un espejo brutal y necesario para nuestro tiempo de pantallas infinitas”.

DATOS DE LA TEMPORADA

Temporada: Del 10 al 31 de mayo de 2026 Funciones: Domingos a las 13:00 horas Lugar: Foro Principal del Foro Shakespeare Boletos: $350 pesos (general)