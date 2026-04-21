¡Blindaje total! García Harfuch garantiza seguridad pese a Teotihuacán

Con el Plan Kukulkán

Aseguran que realizarán operativos reforzados y vigilancia 24/7

El pasado 20 de abril, un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán dejó dos muertos, 13 heridos y un atacante solitario que se quitó la vida, pero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, no titubeó: «¡La seguridad para el Mundial 2026 en CDMX está garantizada al 100%, con operativos reforzados y vigilancia 24/7!». Este suceso aislado no toca los planes; Harfuch subrayó que los protocolos vigilan permanentemente las sedes, rutas y accesos, coordinados con FIFA desde hace un año.

El Plan Kukulkán, presentado el 5 de marzo, moviliza 99 mil elementos en CDMX, Monterrey y Guadalajara, con apoyo de EE.UU., Canadá y federales. Incluye centros de mando unificados, drones, IA para inteligencia y simulacros masivos para el Estadio Azteca, que rugirá el 11 de junio con México vs. rival del Grupo A.

Harfuch, exjefe policiaco que sobrevivió un atentado en 2020, promete cero tolerancia a riesgos. «Monitoreamos todo, nada nos toma por sorpresa», afirmó, recordando ejercicios con FIFA en marzo. ¡CDMX lista para 200 mil visitantes diarios, con transporte blindado y zonas seguras!

Por su parte, la seguridad en la Ciudad de México para el Mundial de Fútbol 2026 está reforzada con planes coordinados entre autoridades locales, federales y FIFA, incluyendo despliegue masivo de personal y tecnología avanzada.

CDMX suma un gabinete permanente con 16 alcaldías, supervisando zonas turísticas, restaurantes y chelerías, con operativos anti-fraude para turistas. Clara Brugada destaca baja de 58% en delitos de alto impacto desde 2019, posicionando la capital en «mejor momento».

Convenio Sedena-C5 monitorea 113 mil cámaras, con foco en 13 mil en Azteca, vialidades y turísticos; personal militar accede en tiempo real para respuestas rápidas. Inteligencia policial rastrea redes criminales, con reuniones FIFA-Harfuch para protocolos de prevención.

Anillos de seguridad en Azteca (5 partidos mexicanos), hoteles y entrenamientos; reducción de tiempos de ingreso vía protocolos optimizados. Post-incidente Teotihuacán (20 abril), Harfuch reafirmó vigilancia 24/7, sin impacto en planes. Vigencia inicial de 3 meses, extensible.

FIFA abre HOY venta de última hora para 104 partidos

FIFA desató la «venta de última hora» para los 104 partidos del Mundial 2026, ¡compra ya en FIFA.com/tickets o app, elige asiento en mapa interactivo o «mejor disponible», y ¡listo!.

La fiebre mundialista se intensifica. A tan solo 50 días del partido inaugural en el Estadio Azteca, la FIFA anunció la apertura de una fase especial de venta de boletos que permitirá a los aficionados acceder a nuevas localidades para los 104 encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.

El arranque está programado para este miércoles 22 de abril a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México). Los interesados deberán ingresar al portal oficial de la FIFA, donde podrán solicitar entradas en las categorías 1, 2 y 3. El sistema funcionará bajo el esquema de “orden de solicitud”, asignando boletos conforme se complete el trámite, hasta agotar existencias.

Para manejar la alta demanda, se implementarán filas virtuales y liberaciones periódicas de boletos adicionales, que estarán disponibles hasta el día de la final, el 19 de julio.

Con más de cinco millones de entradas ya colocadas, el Mundial 2026 —primero con 48 selecciones— apunta a superar ampliamente el récord histórico de 3.5 millones de espectadores, establecido en Estados Unidos 1994.

La organización reiteró que el único canal oficial de compra es el sitio de la FIFA, advirtiendo sobre riesgos en plataformas no autorizadas. Además, recordó que contar con un boleto no implica acceso migratorio automático a los países sede: quienes viajen a Estados Unidos deberán iniciar cuanto antes sus trámites de visa, apoyándose en el sistema prioritario FIFA PASS.

Para quienes buscan una experiencia premium, continúan disponibles los paquetes de hospitality, que ofrecen servicios exclusivos en las 16 sedes mundialistas.

¡No esperes, carnal! Regístrate, verifica identidad y únete a la caravana. ¡El Tri al Mundial después de 40 años, no hay excusa para perdértelo!

Tlalnepantla: 2 mil pesos por noche, compite con CDMX inflada

¡Valle de México al quite! Tlalnepantla, a 20 minutos del Azteca vía Periférico, lanza 1,800 habitaciones en 20 hoteles 4-5 estrellas desde 2 mil pesos/noche (vs. 15-20 mil en CDMX saturada), hasta 10 mil en suites, con 40% ya reservado para el 11 junio-19 julio. Autoridades y empresarios proyectan 80% ocupación, derrama de 296 mdp y empleo para 5 mil.

Paquetes incluyen desayuno, traslados gratis a Azteca/Neza, cuponeras para taquerías, tours a pirámides y barrios. ¡Ideal para el fan que quiere ahorrar sin perder vibra! Dato curioso: Tlalnepantla crece 30% en turismo por cercanía, evocando México 86 cuando el Valle rebosaba. Hoteles como Holiday Inn y Fiesta Inn lideran, con amenidades FIFA-approved.

¡CDMX agradece el apoyo mexiquense! Con Metro y Metrobús conectados, miles ahorrarán miles. ¡Hospedaje accesible = más goles en la bolsa!

Airbnb entra a la competencia

Los costos de hospedaje en la Ciudad de México para el Mundial de Fútbol 2026 se han disparado drásticamente debido a la alta demanda, con hoteles cuadruplicando tarifas y Airbnb ofreciendo alternativas más accesibles, pero aún elevadas. En hoteles tradicionales, los precios promedio por noche rondan los 316 dólares (alrededor de 5,800 pesos al tipo de cambio actual) durante partidos en el Estadio Azteca, superando los 79 dólares habituales en junio, y llegando a picos de 15,000 a 50,000 pesos o más en establecimientos cerca del venue como Holiday Inn Medica Sur (hasta 18,749 pesos) o Hotel Real Azteca (alzas de 1,000%). Hoteles de lujo como Four Seasons Reforma cotizan desde 4,250 USD la noche en habitaciones superiores, Hyatt Regency Polanco desde 995 USD, y opciones boutique en Condesa como Colima Studio 71 desde 1,900 USD, reflejando aumentos de hasta 961% en zonas céntricas.

En contraste, Airbnb emerge como opción más económica, con un promedio de 68 dólares por persona por noche (unos 1,260 pesos), 44% por debajo del promedio de las 16 sedes mundialistas (122 dólares), y proyectando 44,000 huéspedes en CDMX. En el centro, listings van de 1,200 a 2,847 pesos por noche, mientras Monterrey y Guadalajara ofrecen 58 y 46 dólares respectivamente; la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) destaca su rol para cubrir excedentes, con estancias de tres noches entre 27,000 y 174,000 pesos en algunos casos. Esta brecha —hoteles inflados por ocupación limitada vs. Airbnb flexible— obliga a turistas a optar por viviendas turísticas o zonas periféricas, aunque la disponibilidad se agota rápido.

En balance, CDMX lidera en costos hoteleros sobre sedes como F1 o rivales norteamericanas, con proyecciones de derrama masiva pero retos para fans de presupuestos medios; expertos urgen reservas de último minuto vía plataformas alternativas.

Neza 86 renace: ¡Del 86 al 26, ícono vivo para la afición!

¡Pura emoción! El Estadio Neza 86, inaugurado en 1981 sobre antiguos pantanos, reabre triunfal para Mundial 2026, ¡no como sede oficial pero sí como epicentro de pasión!.

El Alcalde Adolfo Cerqueda anuncia: visitas guiadas, fotos en tribunas, museo itinerante con recuerdos de fans (convocatoria abierta), murales mundialistas, Mundialito policías-vecinos y Feria del Taco en explanada con taqueros top.

«Juntos por el fútbol», grita Cerqueda, impulsando identidad mexiquense. Actividades inician ya, ¡Neza palpita con el Tri! FIFA lo descartó por remodelaciones, pero su alma late fuerte.

El Estadio Neza 86, conocido oficialmente como Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, es un ícono del fútbol mexicano con una historia marcada por gloria mundialista y altibajos posteriores. Inaugurado en 1981 bajo el nombre de Estadio José López Portillo, este recinto de cemento armado, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl (Estado de México), surgió para albergar a equipos locales como los Coyotes Neza, que contaban con figuras como Carlos Reinoso y Osvaldo «Pata Bendita» Castro.

Construido en terrenos pantanosos dentro de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el estadio abrió sus puertas con capacidad para 28,500 espectadores y una única tribuna techada. Su gran momento llegó con la Copa Mundial de 1986: renombrado «Neza 86», fue propuesto como sede pese a las reticencias iniciales de la FIFA, que lo consideró inadecuado y lo intentó vetar. Tras remodelaciones urgentes —pintura de fachadas cercanas, repavimentación de avenidas y aserrín verde en calles para mejorar la imagen—, albergó tres partidos del Grupo E: Escocia vs. Dinamarca, Dinamarca vs. Uruguay (6-1, con Diego Maradona como espectador) y Escocia vs. Uruguay (0-0).

¡Dato épico! El 13 de junio, el árbitro Joël Quiniou sacó la tarjeta roja más rápida en la historia de los Mundiales: a los 56 segundos, al uruguayo José Batista por una entrada sobre Gordon Strachan. Rod Stewart asistió al Escocia-Uruguay, y el ambiente nezaño —con su «mar de cemento» poblado desde 1940— convirtió el lugar en santuario futbolero.

Post-Mundial, fue hogar de Osos Grises, Toros Neza (1991-1997, con finales recordadas) y Coyotes Neza. En 2002, recibió temporalmente a Potros del Atlante; en 2007, la final de fútbol americano ONEFA (Burros Blancos IPN 34-19 Pumas Acatlán); y en 2009, al Atlante UTN en Ascenso MX. Neza FC (Liga de Balompié Mexicano, 2020) jugó allí tras permisos municipales, pero no logró ascenso a Primera División.

Años de abandono lo dejaron en «olvido absoluto», con promesas incumplidas de remodelación pese a planes de Neza FC. Sin embargo, para el Mundial 2026, el alcalde Adolfo Cerqueda anuncia reapertura con visitas guiadas, exposiciones, torneos locales y murales, evocando su legado sin ser sede oficial (FIFA lo descartó por infraestructura).

Con Harfuch blindando, boletos en mano, camas baratas y Neza rugiendo, la fiesta 2026 es imparable. 104 juegos, 13 en México, Azteca inaugural… ¡el Tri a la gloria, únete a la marea verde!.