Puente Nichupté estará listo para finales de abril

Claudia Sheinbaum supervisa mega proyecto

La obra registra pruebas estructurales favorables, reporta la SICT

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, constataron los avances finales del Puente Vehicular Nichupté, obra estratégica para la movilidad en la zona hotelera y que será inaugurado este fin de mes.

La jefa del Ejecutivo federal entró al puente en vehículo, recorrió en su totalidad los 8.8 kilómetros en la zona lagunar, poco antes de llegar a la salida sobre el bulevar Kukulcán. En el kilómetro 13.5, descendió del vehículo y realizó un recorrido a pie.

Durante la supervisión, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el proyecto presenta un avance considerable y se encuentra en la fase de pruebas de carga, un proceso clave para garantizar la seguridad estructural.

Explicó que estas pruebas consisten en colocar cargas de hasta 150 toneladas sobre distintos tramos del puente para medir su comportamiento. A través de nivelaciones topográficas y el uso de acelerógrafos, se evalúa tanto la deformación como la capacidad de recuperación de la estructura.

“De los cuatro claros que se han probado, todos han salido favorables. Se esperaba una deformación de hasta 4 centímetros y únicamente se registró 1 centímetro, con recuperación total, lo que confirma que la estructura se encuentra dentro del rango elástico previsto”, detalló.

Asimismo, indicó que las pruebas continuarán en las próximas semanas, incluyendo la evaluación de la estructura metálica, con el objetivo de concluir este proceso a mediados de abril. De mantenerse las condiciones actuales, el puente podría abrirse a la circulación hacia finales de ese mismo mes.

La obra, considerada la más larga construida sobre un cuerpo de agua en México, tendrá una extensión total de 11 kilómetros, de los cuales más de 9 kilómetros atraviesan la zona lagunar del sistema Nichupté.

En paralelo, se informó que en abril iniciarán los trabajos del entronque con el bulevar Kukulcán, el cual contará con dos carriles por sentido y será fundamental para la operación del puente, que se estima movilizará alrededor de 12 mil vehículos diarios. Estas obras concluirían en diciembre.

Con la puesta en marcha del puente Nichupté, el tiempo de traslado entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la zona hotelera se reducirá significativamente, pasando de hasta una hora y media a aproximadamente 10 minutos en la conexión entre el bulevar Colosio y el bulevar Kukulcán.

El objetivo de la obra es claro: mejorar la conectividad entre el centro de Cancún y su zona hotelera, un punto que concentra gran parte de la actividad turística de la región.

Según las estimaciones oficiales, la obra beneficiará a 1.3 millones de habitantes y alrededor de 20 millones de turistas al año.

Ayudará al medio ambiente

De acuerdo con la dependencia, este puente destaca por atravesar en un ecosistema lagunar. La obra incluye un programa de restauración respaldado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre las acciones contempladas se encuentran:

306 hectáreas de manglares restaurados.

10 programas y 25 subprogramas ambientales.

Monitoreo ecológico permanente.

Durante la construcción también se han realizado tareas de rescate ambiental como:

118 hectáreas de pasto marino rehabilitados.

Mil 168 ejemplares de vegetación rescatados.

Más de 2 mil 100 animales reubicados.

Uno de los puentes más largos de AL

Una vez terminado, el Puente Vehicular Nichupté se convertirá en uno de los más largos de América Latina. En la región, el récord lo mantiene el Puente Rio‑Niterói en Brasil, que conecta Río de Janeiro con Niterói a lo largo de 13.3 kilómetros sobre la bahía de Guanabara.

Aunque no lo superará en longitud, el proyecto mexicano es una de las obras de infraestructura más importantes para Cancún en los últimos años, cuando es una ciudad donde el crecimiento turístico ha puesto a prueba la movilidad urbana.

Costo de la obra

La magna obra ha registrado un incremento notable en su presupuesto desde que fue planteado como proyecto de infraestructura para Cancún. El monto de inversión pasó de una cifra original cercana a 5.570 millones de pesos, cuando se anunció la adjudicación del contrato para construir la obra a la firma Ingenieros Civiles Asociados en junio de 2022 a un costo que ya rebasa los 12.000 millones de pesos.

Esta cifra proviene de la actualización más reciente del costo total de la obra en los reportes federales y de transparencia presupuestaria, que suman el gasto ejercido hasta 2025, por 10.899 millones de pesos, más alrededor de 910 millones programados para 2026, según detalló en marzo Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).