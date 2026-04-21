Agentes muertos de EU sítrabajaban en conjunto con México, reconoce CSP

Operativo contra el narco

“Estamos investigando que hacían estas personas y de qué agencia eran», señala la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que agentes de Estados Unidos que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua sí trabajan conjuntamente en México.

“Ayer, el Fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando que hacían estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así.

“Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la ley de Seguridad Nacional y que den toda la información las autoridades del Estado de Chihuahua”, comentó Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Esto, luego que se le preguntara si se tenía información en torno a que los dos elementos serían agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que trabajaban en territorio en México, como parte de una estrategia de mayor presencia en el país, como publicó el diario estadunidense The Washington Post.

Un día después de revelar un supuesto accidente vehicular donde fallecieron dos agentes adscritos a la Embajada de EU en México, el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dio una nueva versión.

El domingo dijo que los estadounidenses, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), regresaban de un operativo en narcolaboratorios en la zona de El Pinal en la Sierra Tarahumara.

Según el Fiscal Jáuregui, agentes estatales, incluido el jefe de la AEI, Pedro Oseguera, regresaban en un convoy de seis vehículos y en el poblado de Polanco, los agentes de EU les pidieron un «ride» para viajar a la capital del Estado, donde tomarían un vuelo.

Después, el vehículo donde viajaba el jefe de la AEI y los elementos estadounidenses se desbarrancó.

Este martes, en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que aún no ha tenido comunicación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto a lo ocurrido, pero sí intercambio condolencias con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

«Solamente nos dimos condolencias porque eso es lo primero en la parte humana, evidentemente del fallecimiento, y comentamos que después se iba acercar tanto el Secretario de Seguridad como el Gabinete para poder platicar con él y, en su momento, pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidor», añadió.

Seguridad en el Mundial, garantizada: SSPC

Al ofrecer detalles sobre el ataque registrado el pasado lunes en Teotihuacan, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch lamentó este episodio pero destacó que la rápida actuación de la Guardia Nacional para neutralizar al agresor impidió que se registraran más víctimas. Consideró que es un hecho inédito este homicidio ocurrido en una zona arqueológica pero hubo “una respuesta del Estado inmediata y contundente”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó nuevamente este hecho pero destacó que por las investigaciones que han realizado las autoridades del Estado de México no hay indicio de que sea un hecho relacionado con delincuencia, “sino un hecho de alguien que toma esta decisión. Lo tenía preparado, de acuerdo con las investigaciones. No hay que especular”. A partir de una investigación rigurosa que hacen las fiscalías, no hay base para otra cuestión sino que es una persona que se presume tenía desequilibrios psicológicos.

Sheinbaum destacó que hay indicios de que esta persona actuó a partir de influencias de hechos violentos que ocurrieron en otros países.

“Quizá la pregunta es cómo entra con un arma. No hay arcos de seguridad en sitios arqueológicos”, por eso dio instrucciones, para que se coordine la SSP con la Secretaría de Cultura para reforzar la seguridad en los sitios arqueológicos. Además, se solicitó a la Guardia Nacional reforzar la presencia en estos espacios.

García Harfuch confirmó que se reforzará la vigilancia en zonas arqueológicas y en otros sitios turísticos por parte de la Guardia Nacional y habrá controles de acceso, se reforzarán los controles de seguridad.

El secretario dijo que el arma con el que se cometió el homicidio era ya muy vieja y se le encontró al homicida literatura relacionada con violencia de este tipo en otros lugares.

Sin embargo, subrayó que la seguridad durante la celebración del Mundial de Futbol está garantizada porque los protocolos para este certamen están plenamente definidos y ya se tiene la coordinación desde ahora con los gobiernos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey , pero también de otras entidades.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez detalló las acciones del gobierno federal para atender esta emergencia, desde el apoyo a las víctimas, seguimiento puntual de su situación en cada caso, por parte de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Además de la vinculación con los consulados de los turistas que resultaron heridos pues eran de seis nacionalidades ( Estados Unidos, Canadá, Brasil, Países Bajos, Brasil y Colombia).

Público, el Tren Suburbano Buenavista-AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal adquirió “buena parte” del Tren Suburbano, que a partir del domingo llegará de la ruta Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su mayoría, “ya es un tren público”.

En la mañanera, recordó que el domingo 26 de abril se inaugurará la ruta que conectará este transporte desde la estación Lechería hacia la nueva terminal aérea del Valle de México.

“Aquí vamos a informar en la semana, porque adquirimos una buena parte de este tren, el de Ciudad de México a Lechería, lo que se conocía como Suburbano, estaba la mayor parte en propiedad de la empresa CAF. Ya adquirimos la mayor parte, ya es un tren público, en su mayoría”.

Indicó que el Fondo Nacional de Infraestructura estará a cargo de ese tren, que es la misma instancia que opera el ferrocarril Ciudad de México-Toluca y lo hará con el que irá de la capital del país a Pachuca.