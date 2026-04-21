Azcapotzalco rinde homenaje a Pedro Infante

69 Aniversario Luctuoso de «El Ídolo de México»

Lupita Infante Torrentera, ha anunciado proyectos como un podcast donde relatará detalles sobre la sucesión y la herencia de su padre

Por: Asael Grande

El corazón de la Alcaldía Azcapotzalco, fue la sede para la realización del magno evento conmemorativo por el 69 aniversario luctuoso de Pedro Infante, con un emotivo espectáculo musical contó con la presencia estelar de su hija, Lupita Infante Torrentera, y la voz inigualable de Adrián Bedolla “El Jilguero”, quienes recordaron el legado histórico y artístico del máximo ícono de la Época de Oro del cine mexicano, así como invitados especiales, grandes amigos y personalidades del ambiente artístico, quienes fueron partícipes de este gran momento. ​ ​

La alcaldía Azcapotzalco se convirtió en la sede oficial para conmemorar el 69 Aniversario Luctuoso de Pedro Infante, rompiendo con la tradición de realizar el evento principal en el Panteón Jardín. Esta iniciativa, encabezada por la alcaldesa Nancy Núñez y Lupita Infante Torrentera, buscó acercar el legado del ídolo al público de forma gratuita.

Lupita Infante Torrentera, hija del legendario actor mexicano Pedro Infante y de la actriz y bailarina Lupita Torrentera, actualmente se dedica a la preservación y difusión del legado de su padre: “les doy una bienvenida enorme, la prensa ha sido lo más bueno, piadoso y amoroso con Pedro Infante, los amamos, aquí está mi amado “El Jilguero”, que canta muy bonito, espero disfruten este espectáculo, es impactante el legado de Pedro Infante, lo extraño como loca, es increíble que las nuevas generaciones jóvenes sean apasionados de mi papá, como este joven (Adrián Bedolla “El Jilguero”) nos lo encontramos hace unos años cantando a Pedro Infante; tengo casi cuarenta años con el legado de mi papá, además soy la más feliz porque me duermo con un disco que vamos a sacar de mi papá, de despierto con otro proyecto de mi papá, hemos hecho giras muy preciosas”.

“Efectivamente, cantamos para las nuevas generaciones con este show en vivo, -agrega, “El Jilgero”-todo lo que conlleva muestra música tradicional mexicana, es un honor que, por primera vez, la marca Pedro Infante, y Lupita Infante Torrentera, estén creyendo en la gente que viene de abajo, que estamos ‘picando piedra’, y defendiendo nuestro mariachi”.

Respecto a las nuevas tecnologías, Lupita Infante Torrentera, la principal encargada de salvaguardar la imagen del “Ídolo de Guamúchil”, quien ha anunciado proyectos como un podcast donde relatará detalles sobre la sucesión y la herencia de su padre, dijo: “hemos tratado de hacer un holograma de mi padre, ahora que la inteligencia artificial es otra cosa, ya tenemos planes, tenemos que manejarla con mucho cuidado”.

Una exposición fotográfica inaugurada el 11 de abril en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, se trata de una muestra que presenta imágenes inéditas, vestuario original (como el de la película A Toda Máquina) y objetos personales del cantante y actor mexicano, cuya carrera abarcó tanto el cine como la música, que lo consolidó como una figura clave de la Época de Oro del Cine Mexicano. La exposición estará disponible hasta el 25 de mayo próximo.

“Efectivamente, cantamos para las nuevas generaciones con este show en vivo, -agrega, “El Jilgero”-todo lo que conlleva muestra música tradicional mexicana”.