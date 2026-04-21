Plantel Atlacomulco de la UAEMéx impulsa campaña de alfabetización comunitaria

En la actualidad, más de 130 estudiantes participan en esta iniciativa, consolidándose como agentes de cambio social durante su formación

Atlacomulco, Méx.– Con el objetivo de fortalecer el nivel educativo en la región y formar estudiantes comprometidos con la mejora de su entorno, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) desarrolló el proyecto “Campaña de alfabetización y abatimiento del rezago educativo”.

El profesor de tiempo completo y responsable del Comité de Responsabilidad Social del Plantel, Francisco Octavio Colín Plata, explicó que esta iniciativa, realizada en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) Atlacomulco, capacitó al estudiantado para alfabetizar y apoyar académicamente a familiares, amistades y vecinos, con el propósito de que obtuvieran certificados oficiales con validez nacional.

Detalló que, en el marco del Currículo de Bachillerato Universitario (CBU2024) y en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana, se impulsó el desarrollo de proyectos escolares comunitarios como parte de una formación integral.

A partir de un diagnóstico socioeducativo aplicado al alumnado de nuevo ingreso al inicio del semestre 2024B, el comité —integrado por directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo— identificó que 56% de sus familiares cercanos presentaban rezago educativo, como primaria o secundaria inconclusa, así como casos de analfabetismo.

Para atender esta problemática, el INEA Atlacomulco, a través del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MoNAE), brindó capacitación y materiales didácticos a las y los estudiantes, quienes, en horario extraescolar, enseñaron a personas adultas mediante metodologías personalizadas, adaptadas a sus ritmos de aprendizaje.

Colín Plata destacó que este modelo no solo contribuyó al aprendizaje, sino que también fortaleció la convivencia familiar y promovió una mayor valoración de la educación en el hogar. Como resultado, 74 personas adultas lograron avanzar en su formación: 30 concluyeron la secundaria, 23 la primaria y 21 aprendieron a leer y escribir.

“Este logro representó una gran motivación para las y los participantes, ya que muchos continuaron con su formación académica. Además, impulsó al plantel a fortalecer este proyecto, que ha generado impactos positivos tanto dentro como fuera de la comunidad escolar”, señaló.

Actualmente, más de 130 estudiantes participan en esta iniciativa, consolidándose como agentes de cambio social durante su formación en el nivel medio superior.

El académico subrayó que este programa se alinea con los principios de la Transformación Universitaria, al promover una institución incluyente, cercana y con alto compromiso social, capaz de trascender sus aulas para generar beneficios en la sociedad.

El proyecto fue reconocido con el primer lugar en el Concurso Círculos de Calidad 2025, lo que representa un motivo de orgullo para la comunidad del Plantel y un incentivo para continuar transformando la vida de las familias mexiquenses.