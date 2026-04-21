Los agentes de EU, muertos en Chihuahua, eran de la CIA: NYT y The Washington Post

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Como en el secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada, la operación y muerte del Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho y otros grandes operativos antinarco realizados en México en estos últimos 19 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la localización y destrucción de un mega-laboratorio de fentanilo en la sierra de Chihuahua del pasado fin de semana, que luego derivó en la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, Director de la Agencia Estatal de Investigación, y de Manuel Genaro Méndez Montes, agente ministerial del estado y de dos agentes de EU adscritos a la embajada de EU en México, persiste la huella de las agencias de inteligencia norteamericanas.

Todo indica que la DEA, el FBI, la CIA y otras agencias norteamericanas tienen agentes encubiertos en territorio mexicano, que lo mismo investigan objetivos y laboratorios de los cárteles, que participan subrepticiamente en operativos en contra de estos.

Eso pareciera ocurrió el pasado fin de semana durante un operativo del Ejercito y agentes de la Fiscalía en los límites de Morelos y Guachochi, de la sierra Tarahumara, Chihuahua, donde aparecieron los dos agentes de EU, que luego murieron en un accidente carretero.

The New York Times y The Washington Post afirman que esos agentes de EU eran de la CIA, adscritos a la embajada norteamericana en México en calidad de instructores.

Es por eso que no se dieron a conocer sus nombres.

Una vez enterada de todo, la presidenta Claudia Sheinbaumha ha pedido explicaciones, tanto a la gobernadora Maru Campos, como a la embajada de EU que encabeza el ex agente de inteligencia Ronald Johnson

La presidenta Sheinbaum insistió en que ni ella ni el Gabinete de Seguridad tenían conocimiento de la presencia de agentes de EU operando en Chihuahua.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua; estamos pidiendo más información… y en contacto con la embajada de Estados Unidos. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada estadunidense», indicó en su mañanera.

En lo que se asumió como una recriminación a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que “la relación (sobre seguridad y agentes extranjeros en México) es federal, no estatal.

“Ellos (los agentes extranjeros) deben tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a escala local; así lo establece la Constitución», subrayó.

El caso pasa al Senado

Como responsables de atender los temas con el exterior, el Senado tramitó ayer mismo un punto de acuerdo para convocar a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, y a su fiscal estatal, para que comparezcan y expliquen que hacían exactamente los dos agentes de EU en operativos en esa entidad.

El senador Ignacio Mier, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró probable que esta comparecencia sea la semana siguiente.

“La Ley de Seguridad Nacional, precisa que cualquier agente, no solamente de los Estados Unidos, cualquier otro agente que realice este trabajo de investigación en México, deberá contar con la aprobación del gobierno mexicano.

“Y la Constitución es muy clara, señala puntualmente que la responsable de la política exterior es la titular del Ejecutivo a través de las dependencias que están creadas para eso.

“Yo creo que el que se cite a cualquier funcionario para que proporcione información que facilite la interpretación de los hechos y si hubo o no alguna violación, alguna disposición de carácter legal o constitucional, eso es sano para la República”.

-¿También podría venir el ex canciller Marcelo Ebrard a aclarar por qué alojó a su hijo en una embajada, porque finalmente también es el tema de relaciones exteriores que le compete al Senado, se le preguntó a Mier.

“… también se va a presentar ese punto y lo turnaremos a la comisión si es que se presenta”, indicó.

PT atora lo de los 3 nuevos consejeros

Con prácticamente todo avanzado en su favor dentro del Comité Técnico de Evaluación para que las quintetas de aspirantes a 3 consejeros electorales pasen al cedazo de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Morena y la 4T tuvieron un atorón debido a algunas resistencias de su aliado el PT.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los legisladores del PT, dijo que aun cuando el oficialismo tiene los votos necesarios, ‘aún falta un acuerdo’.

Cuestionado sobre si Morena quiere quedarse con los tres nombramientos, el petista respondió «no se puede».

La presidenta Kenia López Rabadán recordó que la aprobación de la terna de consejeros requiere de mayoría calificada y si ésta no se alcanza, el procedimiento tendrá que regresar a la Jucopo en busca de un nuevo acuerdo.

Si este acuerdo no se logra hoy, todo podría posponerse al 28 de este abril para definir por insaculación a los tres nuevos consejeros del INE.

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