¿Cuántas candidaturas vale el Partido Verde?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La letra del tango “Silencio”, de Carlos Gardel, se le puede aplicar perfectamente al Partido Verde porque el músculo duerme y la ambición trabaja.

Durante largos años, desde el 2000 hasta el presente, el Partido Verde vive de la sangría que le hace a los partidos mayoritarios con los que establece alianzas.

Tres veces ha ganado la Presidencia de la República, sin grandes méritos, más allá del de aliarse con el partido triunfador.

Ganó con el PAN en 2000, con el PRI en 2012 y con Morena en 2024 y perdió con el PRI en 2006 y 2018.

En esas más de dos décadas solamente ha gobernado dos estados, aunque en épocas distintas (Chiapas y San Luis Potosí) y uno más con candidato embozado.

La última práctica es la que más le gusta, que los candidatos sean nominados por Morena y ellos apoyando, ya que saben que los candidatos son de piel morena, pero de corazón verde.

Para la contienda electoral del 2027, la ambición creció y ahora quiere cinco candidaturas en igual número de entidades. Esa es su propuesta para continuar la alianza con Morena, aunque se conforman con tres. La que traen en la buchaca, San Luis Potosí, más otras dos que podrían ser Quintana Roo, ya muy avanzada, y tal vez Nayarit, Zacatecas y por qué no, Nuevo León.

La ambición trabaja, aunque el músculo duerma y Jorge Emilio González y su alfil Manuel Velasco saben que es su momento de negociar, con las cartas sobre la mesa.

Están preparados para la separación del partido líder y, por lo pronto, en la CDMX, ya plantearon ir solos, aunque no se ven candidatos populares que los puedan guiar al triunfo.

Que tiempos aquellos en que el Partido Verde fundado por Jorge González Torres, quería mostrar humildad y el personaje, ahora retirado y dejando como heredero a su hijo, se presentaba a las reuniones del IFE, vestido de percal, con sombrero y huaraches y la forma en que sonreía cuando le dieron el visto bueno, avalado por Carlos Salinas de Gortari para que contara con registro y pudiera participar en los comicios de 1994.

Amador Rodríguez Lozano, entonces representante del PRI en aquel Consejo del IFE que tenía como director a Arturo Núñez Jiménez, recuerda como Diego Fernández de Cevallos, representante del PAN, y Adolfo Kunz Bolaños del PARM se oponían a otorgarle el registro, ya que lo había perdido en 1991, el que finalmente se dio con el aval del PRI y del presidente Carlos Salinas de Gortari,

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Oaxaca muestra nuevamente el poderío del senador Antonino Morales, acusado del control del huachicol en la zona. Bajo el cacicazgo de Morales, convertido en el cacique de Juchitán y bajo el control del crimen organizado, la inseguridad permea y aunque el gobernador, Salomón Jara, lanzó un plan para devolverle la pasa al municipio, la delincuencia dejó un mensaje para las autoridades con el asesinato del hijo del subsecretario de Gobierno. las denuncias en contra de los personajes que controlan la región son muchas, sin que nadie las atienda… Alejandro Armenta sigue dando bandazos en el gobierno de Puebla, ante la ineptitud de Claudia Hernández la cesó como directora de Comunicación Social y la reubicó en la estructura del partido Morena. Armenta trata por todos lados de convencer a la población de Puebla de qué es un buen gobernante y nadie le cree, pues sus acciones muestran lo contrario… Otro político violentador es el diputado Eruviel Ávila, quien fue denunciado por su esposa.

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