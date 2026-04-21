Logra selectivo de QR primera medalla de bádminton en su historia

Olimpiada Nacional Conade 2026

El atleta Suryansh Negi gana bronce dentro de la categoría Sub-13 Varonil

Tlaxcala.- Por primera vez en la historia, Quintana Roo conquistó una medalla en la disciplina de bádminton dentro de la Olimpiada Nacional Conade 2026; esto, gracias a la destacada actuación del atleta Suryansh Negi, quien se colgó al pecho una presea de bronce en la categoría Sub-13, durante la actividad que se disputó en el Pabellón A de la Ciudad del Deporte en Apizaco, Tlaxcala.

A través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se ha priorizado que las y los atletas cuenten con las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos deportivos y, con ello, seguir haciendo historia; además, con esto se cumplen las acciones que enmarcan el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Suryansh Negi mostró su mejor técnica dentro de la competencia, llegando hasta la fase de semifinales, donde dio su mejor esfuerzo, pero terminó cayendo ante Emiliano Sánchez, de Nuevo León, y con eso concretó su presea de bronce.

Fue en la Cancha Dos del Pabellón A de la Ciudad del Deporte en Apizaco, Tlaxcala, donde se marcó un suceso histórico para el deporte quintanarroense, al lograr la primera medalla en este deporte.

“Estamos muy contentos y orgullosos por nuestras y nuestros atletas quintanarroenses, que siguen haciendo historia en el deporte, y hoy reconocemos esta entrega y dedicación que ya tiene un importante resultado. Nosotros seguiremos trabajando #ANivelDeCancha para que nuestras y nuestros deportistas sigan logrando resultados históricos”, comentó Jacobo Arzate, titular de la CODEQ.

“Sun”, como le conocen sus compañeros, logró el metal dentro de la categoría Sub-13 Varonil y, para llegar hasta la fase semifinal, superó y dejó en el camino a jugadores de Jalisco, Ciudad de México y Veracruz.

Ya en las semifinales, se enfrentó al rankeado número dos del país, Emiliano Sánchez, de Nuevo León, en un partido que fue muy parejo y que terminó con parciales muy cerrados; de esta manera, se agenció la medalla de bronce.

“Estamos muy contentos por la medalla, porque sabemos lo difíciles que son Nuevo León, Jalisco, CDMX y ‘Sun’ lo hizo muy bien en cada partido. Esta presea es histórica y nos ayuda a motivar a toda la delegación; sabemos de la calidad de nuestras y nuestros atletas y confiamos en que seguiremos cosechando más resultados”, señaló Alejandro Orozco, presidente de la Asociación Estatal de Bádminton.

Por su parte, Suryansh Negi se mostró contento con el resultado, el cual lo motiva a seguir preparándose para continuar representando a Quintana Roo en futuras competencias nacionales e internacionales.

Con este resultado, Quintana Roo ya suma dos preseas en la justa: una de plata y una de bronce; por su parte, la disciplina de bádminton continuará con su actividad, ahora en las categorías Sub-15 y Mayores, donde Quintana Roo también tendrá participación.

Cancún: epicentro del waterpolo femenil

La Alberca Olímpica de Cancún reunió a más de 150 jóvenes atletas de siete estados del país en el Nacional Femenil de Waterpolo, un torneo que sirvió como antesala de la Olimpiada Nacional Conade 2026. Durante varios días, las categorías Infantil, Infantil Mayor y Juvenil ofrecieron partidos intensos que definieron a los equipos más sólidos de cada división.

El evento contó con el respaldo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate, y consolidó a Cancún como una sede clave para el impulso de esta disciplina acuática.

Resultados destacados:

Infantil (13-14 años): Aguascalientes se coronó al vencer 11-5 a Baja California Sur. Michoacán aseguró el tercer lugar tras imponerse 13-2 al anfitrión Quintana Roo. Infantil Mayor (15-16 años): Guanajuato levantó el título con un 13-9 sobre Nuevo León. La Ciudad de México se quedó con el bronce al derrotar 14-11 a Baja California Sur. Juvenil (17-18 años): Nuevo León se proclamó campeón tras superar 15-10 a Aguascalientes. Guanajuato cerró con fuerza y goleó 23-3 a Quintana Roo para quedarse con el tercer puesto.

Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán y Quintana Roo fueron las entidades que dieron vida al torneo, mostrando el crecimiento del waterpolo femenil en distintas regiones del país.

Finalmente, cabe recordar que la Olimpiada Nacional CONADE 2026 tendrá como sede oficial a Guadalajara, Jalisco, del 12 al 21 de mayo.

Con este resultado, Quintana Roo ya suma dos preseas en Olimpiada Nacional Conade 2026: una de plata y una de bronce; por su parte, la disciplina de bádminton continuará con su actividad, ahora en las categorías Sub-15 y Mayores, donde Quintana Roo también tendrá participación.